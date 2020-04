Virtus Goti, aux côtés des plus nécessiteux, a lancé deux initiatives. Voici les détails

SANT’AGATA DE ’GOTI (BN). Moment délicat pour le pays, leUrgence coronavirus cela dure depuis plus d’un mois maintenant. Le blocage général établi par le gouvernement pour contenir l’infection, du point de vue sanitaire, produit progressivement les effets escomptés mais économiquement les difficultés de la population se multiplient de jour en jour.

BON POUR LES PLUS NÉCESSAIRES

En attendant les premiers secours mis en place par les derniers décrets du Premier ministre, de nombreuses initiatives bénéfiques en faveur des plus nécessiteux. En Campanie, précisément à Sannio, le club de sport Virtus Goti 97 a décidé de tendre la main au prochain. Le club Carfora, à commencer par le président Dolores Simeone à travers tous les membres et le personnel, il aidera donc les familles les plus nécessiteuses en achetant les produits de première nécessité. Ces derniers seront livrés à l’administration municipale, qui à son tour les distribuera.

PASSER UN OEUF DE PÂQUES

Plus de geste de solidarité ensuite de la École de football Virtus Goti 97, le personnel technique du secteur jeunesse a lancé leinitiative “Passer un œuf de Pâques” pour donner le sourire aux enfants des familles les plus pauvres qui ne pourront pas se le permettre. La société informe également que tous les enfants qui souhaitent participer à l’initiative dans la région peuvent se rendre dans les supermarchés les plus proches d’eux et après avoir acheté l’œuf de Pâques, ils le laissent à la caisse, signalant qu’il s’agit de l’initiative Virtus Goti. Ensuite, les enfants en question, peut-être par l’intermédiaire de leurs parents, communiquent l’affaire à la page Facebook de l’entreprise ou via un message Whatsapp, l’entreprise récupérera ensuite les œufs et les fera livrer aux personnes directement concernées. Initiative valable jusqu’au 7 avril.

CLIQUEZ ICI POUR CONTACTER LE CLUB

CLIQUEZ ICI POUR CONTACTER L’ÉCOLE DE SOCCER