Virtus Goti touche le coup à la Villa Literno, proteste contre un but annulé

VILLA LITERNO (CE). Grande performance pour les garçons de M. Del Prete à la Comunale de Villa Literno, en fait, contre les ambitieux de Caserte Virtus Goti a touché la victoire, l’attaquant des Samnites avec Flagiello a ensuite été rattrapé en seconde période par un but de Fragiello.

OCCASIONS, BUT ANNULÉ ET AVANTAGE GOTI

Quatrième résultat utile consécutif très important en termes de salut, un pair qui connaît aussi la moquerie à la lumière d’un but annulé par Angelino qui a déclenché plusieurs protestations parmi les rangs samnites. Une course qui voit les invités immédiatement proactifs, à la 8e tentative de De Matteo qui réchauffe les gants de Mormile avec une déviation dans des conditions d’équilibre pas parfaites. Les hôtes tentent de réagir mais à 25 ‘Virtus Goti trouve le chemin du but: Scognamiglio assiste pour Angelino, ce dernier dépose sur le filet mais l’arbitre annule pour faute présumée, probablement une jambe tendue sanctionnée malgré les protestations samnites. Le réseau annulé charge encore plus les invités, qui conquièrent des mètres de terrain et deviennent progressivement plus menaçants, peu entre autres les opportunités accordées aux Bologne. A 35 ‘Avantage bien mérité de Goti: ballon parfait d’Amed pour Flagiello, déviation facile derrière Mormile et deuxième but en deux matchs pour l’attaquant. Les garçons de Del Prete administrent bien l’un, qui ferme donc la première fraction devant.

VILLA ÉGALE ET ROUGE

Au début de la reprise, Villa Literno était complètement différent, après seulement 3 minutes, la Caserte a frappé grâce à une déviation de la tête de l’attaquant de Fragiello, qui a recommencé en équilibre. En le retournant, les deux équipes tentent de ramener l’inertie du match à leurs côtés mais le résultat ne change pas. A 80 ‘Annunziata, un autre ex du match, entre dans le match sous peu car il quitte le rectangle vert pour un carton rouge pour une faute contre Romano. En finale, essayez la formation de l’hôte, force de la supériorité numérique, mais les hôtes ne prennent pas de risques particuliers. Il se termine donc un par un sur la tablette, un résultat qui laisse une pointe d’amertume parmi les rangs samnites, à certains moments du jeu, les hommes de Del Prete ont en fait donné la sensation de pouvoir ramener quelque chose de plus que le même.

