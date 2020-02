Virtus Goti-Vitulazio 2-0, les Samnites saluent la zone de diffusion. Spectacle d’Angelino et De Matteo

SANT’AGATA DEI GOTI (BN). Au stade Ievoli ce week-end, le défi de la sécurité a été organisé entre les hôtes de la Virtus Goti et le Vitulaziogros points à gagner dans le groupe de championnat de promotion de Campanie A.

DÉFI DE SÉCURITÉ

Au coup de sifflet final deux à zéro pour les Samnites, qui prolongent leur séquence positive, sept résultats utiles d’affilée et un adieu momentané à la zone de playout. La route est encore en montée pour les garçons de Del Prete mais la tendance récente augure bien pour la ruée vers l’ultime. Les adversaires de la journée sont les garçons de Santagatese Telemaco Russo, qui à cause de ce KO restent à l’avant-dernière place du classement. Les hôtes forcés de renoncer à la junte disqualifiée et donc de se déployer à partir du 1er marié.

UN-DEUX GOTHES

Jeu joué ouvertement par les deux équipes, malgré les enjeux élevés qui se jouent dans tous les domaines et le rythme de jeu est agréable. Rea et ses compagnons, cependant, ont immédiatement montré un plus grand cynisme devant le but, et à 24 ‘ils ont pris les devants grâce à une tête de De Matteo sur la passe décisive d’Angelino. Ce dernier protagoniste à 30 ‘avec une conclusion qui appelle le défenseur extrême invité à la grande intervention. Jeu qui se développe sur des poussées soudaines, comme à 35 ‘lorsque De Matteo remporte un penalty avec un scintillement dans la zone, le numéro 10 du Goti laisse la tâche à Angelino qui ne se trompe pas à onze mètres. La première fraction se termine donc à deux à zéro, un résultat précieux pour les garçons de Del Prete.

SANNITI TOUCH THE TRIS

En seconde période, la Caserta essaie de rouvrir le litige, mais les hôtes ferment bien tous les écarts et font tourner le ballon en essayant de garder les adversaires aussi loin que possible de leur propre surface de réparation. À la 75e tentative de Rea, tir tir qui défile sur la barre transversale. Quelques minutes passent et c’est au tour de Godspower, qui reçoit un ballon de la ligne de fond mais n’a pas la patte décisive pendant une fraction de seconde. À la fin de l’occasion également pour Pezzella, dès qu’il a mis la tête au coin de Scognamiglio, il touche le trio. Au coup de sifflet final grande fête pour les hôtes, qui conquièrent trois points très lourds en termes de sécurité et, grâce aux KO de Casalnuovo, saluent la zone de playout.

Virtus Goti-Vitulazio 2-0

Virtus Goti: Stanzione ’00, Sepe ’01, Scognamiglio, Stellato ’02, Maritato, Romano, Abdulai, Rea, Power, De Matteo, Angelino. Disponible: Abate Pezzella ’01, Valuto ’00, De Mare ’01, Flagiello, Iodice’ 01, Di Tuoro. Entraîneur: Del Prete.

Vitulazio: Napolitano, Raimondo, Ricchiuti, Eligible, Addonisio, Cuccari, Larucci, Aurelio, Ricchiuti, Capasso, Wealth. Disponible: Veneziano, Nappa, Baldini, Pirocchi, Diglio, Rossi, Agostini, Gargiulo. Entraîneur: russe.

buteurs: 24’pt De Matteo, pénalité de 35’pt Angelino (V).

LE CLASSEMENT