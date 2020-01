Virtus Ottaviano-Quartograd 5-1, Lombards: “Équipe nerveuse, maintenant nous n’avons plus à …”

OTTAVIANO (NA). Forte défaite pour le Quartograd dans la dernière manche du championnat de Promotion Campanie groupe B, les Phlégréens ont été vaincus cinq par un par le Virtus Octavian.

AUCUN DRAM

Sur la performance de l’équipe, et sur l’impact que ce KO peut avoir sur la confiance de ses garçons, l’entraîneur du Quartesi Enzo Longobardi précise: «Il ne faut pas se décourager, les garçons ne doivent pas se sentir découragés, car un arrêt après neuf courses dans lesquelles nous nous sommes exprimés positivement du point de vue du jeu auquel il peut s’adapter. Cette défaite doit être rejetée comme un simple revers et non comme une peine. ”

NERVOUSISME EXCESSIF

Le but des adversaires a été un début positif: “Dans les premières minutes, il nous a semblé que nous pouvions déplacer l’inertie du jeu de notre côté, malheureusement à partir de leur but, la rencontre a pris un tour complètement différent. Nous étions nerveux et cela a influencé notre jeu, nous avons également pensé que nous pourrions rouvrir le jeu après le penalty marqué par De Vivo, mais quand la tête n’est pas là, cela devient difficile. Confirmant ce sont les deux expulsions imposées à Shassah et Cavaliere. – conclut l’entraîneur – En tout cas je prends la responsabilité de cette défaite, c’était mon boulot de rassurer les garçons et je n’ai pas réussi, dans la semaine nous allons aussi y travailler “.

Le post Virtus Ottaviano-Quartograd 5-1, Longobardi: “Équipe nerveuse, maintenant nous n’avons plus à …” est apparu en premier sur Le reste du football.