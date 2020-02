Virtus Volla bat Casoria 2-1 et arrête la vitesse des séries éliminatoires de l’alto

Malheureuse ronde en milieu de semaine pour le Casoria qui donne 2-1 à la maison du Virtus Volla. Les espoirs et les ambitions pourpres sont brisés contre les bois de la porte défendue par Allocca et contre le cynisme de l’équipe à domicile, une authentique bête noire pour le partenariat casorien (3 défaites et une égalité lors des 4 derniers défis).

Match vif dès le début: la conclusion de Carlo Russo s’arrête sur la pole, le tap-in de Napolitano se termine bien. A la 20e minute, l’avantage local arrive, Scognamiglio l’emporte sur Maiellaro et avance son avance. La réaction violette ne tarde pas à venir: le prétendu handball dans la zone de Vollese sur lequel l’arbitre survole, Diana ne trouve pas le ballon près de la porte dans la mêlée, Allocca fait attention au coup franc de Sannino. Au moment de la plus grande poussée vient la deuxième douche froide de la journée: à la 38e minute sur le corner, Barretta trouve l’impact gagnant avec le ballon; la première fraction se termine par le double avantage Virtus.

Tournage qui s’ouvre avec trois changements de M. De Michele, ancien du jour, qui tente de piloter la course. Il se joue dans seulement la moitié du terrain, Vitale essaie avec un tir qui ne donne que l’illusion du filet; à la 51e minute du bol Jewels de la surface, la tête de Guidone est allée embrasser l’intersection des poteaux avec le ballon rebondissant sur la ligne avant d’être projetée loin de la défense.

À la 69e minute, la Viola s’est raccourcie, faute dans la surface et pénalité que Jewels a faite. L’invitation forcée continue de produire deux occasions claires: à la 81e minute, l’intervention instinctive d’Allocca sur Napolitano est superlative, le même gardien, à la 86e minute, répond une diagonale sicilienne. Arrembante finale mais sans plus de dangers apportés aux hôtes qui, en pleine récupération, touchent le trio: Maiellaro se rapproche de Chianese.

Commissaire Pasquale Lucchese