Viterbe, l’appel touchant au commissariat: “Je suis un enfant, puis-je vous remercier?”

«Bonsoir, je suis Noemi, une petite fille, et je voudrais vous remercier avec une lettre. Puis-je le lire? “. Il y a des choses qui sont bonnes pour le cœur, même en cas d’urgence complète de coronavirus. L’opératrice 23 du quartier général de la police de Viterbe en sait quelque chose, et il a reçu l’appel d’une petite fille qui voulait remercier tout le monde, des policiers aux médecins en passant par le personnel de santé, qui travaillent dur pour garantir la sécurité et le respect des citoyens. des règles. Un message audio également partagé via Facebook par le compte officiel de la police d’État.

Message de Noemi

La sagesse du petit Noemi qui invite tout le monde à rester chez lui. Nous vous remercions tous les médecins et infirmières employés dans l’urgence. Nous disons aux enfants qui sont proches de nous avec leur affection de jouer à la maison. Bientôt, nous pourrons tous nous retrouver dans la rue et nous pourrons nous saluer, nous embrasser et prendre des photos, tout en ayant de bons moments ensemble.

#grazieanomeditutti #iorestoacasa # lamiciziaèunacosaseria #essercisempre

Publié par la police d’État le samedi 21 mars 2020