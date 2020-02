Viterbe, Romano: “Dream Serie B. Contre Rende, oublions le 6-1 du match aller”

Invité des studios Sportitalia Marco Arturo Romano, président de Viterbo, a publié quelques déclarations sur le présent du club de la Lazio et sur le moment de la Serie C: “Je prends Viterbo depuis quelques mois mais nous avons des ambitions. Calabro l’a épousé à fond, car il a compris ce que nous voulons faire. Avec le rêve de la Serie B que nous voulons essayer de concrétiser, mais pour ce faire, nous devons travailler, en partant de loin, en améliorant les jeunes et en complétant l’équipe avec les bons greffons.

Reggina a-t-elle écrasé un avantage ou un désavantage pour le groupe C?

“Avec un classement plus long, le spectacle diminue. Les dix points d’avance sur Bari sont nombreux mais ils ne sont pas irrécupérables. Même si ce sera très difficile”.

Le résultat le plus surprenant du dernier week-end?

“J’ai été surpris par la résistance de Ternana après une période difficile. Au lieu de cela, contre Bari, il a montré ses qualités et pour les Pouilles, ce fut une course difficile”.

Quelle est la valeur du groupe C?

“C’est très complexe, avec de nombreuses équipes de haut niveau et des surprises qui ne manquent pas chaque week-end. Il y a des équipes fortes avec une grande tradition de football. Ce n’est pas un hasard si la nôtre est labellisée B2. Il y a des années, j’ai travaillé dans Livourne l’année de la promotion et je dois admettre que C est un groupement beaucoup plus complexe “.

Groupe B le plus équilibré?

“Oui. J’avoue cependant que j’encourage Reggiana, dont j’étais partenaire l’année dernière lorsque l’entreprise est passée de D. En plus d’eux et de Vicence, je pense que Carpi peut aussi avoir son mot à dire. Attention au match Reggiana-Vicence cela pourrait changer les cartes sur la table “.

Quels pièges dans le match de Viterbo contre Rende?

“Tout d’abord, nous devons oublier la victoire 6-1 au match aller. Dimanche sera une course différente et difficile. Trois points seraient très très importants pour nous à ce stade spécifique de la saison.”