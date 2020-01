Viterbo, on pense au retour de Peverelli. Et trois départs

SONDAGE

Qui sera le coup porté au milieu de terrain de l’Inter?

Envoi de la demande …

© photo par Prospero Scolpini / TuttoSalernitana.com

L’avenir du défenseur est peut-être loin de Viterbe Giuseppe Scalera et les attaquants Mario Pacilli et Sebastiano Svidercoschi, qui, selon ce que rapporte tusciaweb.eu, se forment séparément, par choix de l’entreprise; et sans possibilité de programmes différents jusqu’au changement de veste possible lors de cette session de marché.

Cela pourrait également avoir des mouvements entrants. Comme le rapporte cuorigialloblu.com, la Lazio pense au retour de l’extérieur droit Andrea Peverelli, qui portait le maillot jaune-bleu il y a deux saisons: actuellement la classe 93 joue dans l’Ardour Lazzate, en Excellence.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie C

09.01 20:12 – OFFICIER Picerno, dites au revoir à Fiumara et Bertolo. Le second revient à Avellino

09.01 19:53 – OFFICIEL Vis Pesaro, l’extérieur de la Nava arrive. Contrat jusqu’en 2021

09.01 19:27 – OFFICIEL Sambenedettese, Grandolfo arrive en attaque

09.01 19:12 – Ravenne, ultras en grève: “Tous coupables, aucun exclu”

09.01 19:03 – OFFICIEL Modène, arrière français Giron inscrit

09.01 18:48 – Puissance OFFICIELLE, résolution consensuelle avec Vuletich

09.01 18:37 – OFFICIEL Catane, Alessio Curcio arrive. Contrat jusqu’en 2021

09.01 17:51 – OFFICIEL Reggina, le défenseur Liotti arrive. Contrat jusqu’en 2022

09.01 17:18 – OFFICIEL Padoue, Serena prêtée à Rieti

09.01 16:57 – OFFICIEL Feralpisalò, l’arrière latéral Eguelfi vient d’Atalanta

09.01 16:34 – Lega Pro, Ghirelli: “Le week-end est joué. Mais l’état d’agitation reste”

09.01 16:27 – OFFICIEL Virtus Francavilla, Risolo prêté par Catanzaro arrive

09.01 16:12 – TMW Piacenza, le Fermana se déplace également pour El Kaouakibi

09.01 15:36 – TMW Allegretti résout avec Vibonese. Il ira à Foggia

09.01 15:12 – TMW Fano, duel dans le Cavese pour Petermann della Vibonese

09.01 15:09 – OFFICIEL Renate, Sorrentino arrive. Contrat jusqu’en 2022

09.01 14:33 – TMW Virtus Verona, sirènes de Serie B pour Pellacani

09.01 14:12 – TMW Avellino, les yeux dans la maison de Trapani: idée folle d’Evacuo

09.01 13:27 – TMW Vibonese, Allegretti aux salutations: Foggia l’attend

09.01 13:18 – OFFICIEL Pro Vercelli, Cecconi vendu à Picerno

09.01 13:09 – TMW Catanzaro, la pression monte pour Caturano dell’Entella

09.01 11:33 – Ds Reggina: “Le marché est fermé? Peut-être que nous évaluerons les opportunités à la fin”

09.01 11:06 – Ds Padova: “Ceux qui portent notre chemise ne regardent pas la catégorie”

09.01 00:25 – TMW Juventus U23, compétition à Entella pour Melchiorri

09.01 00:20 – Vis Pesaro, Pro Vercelli et Cesena se déplacent sur Pannitteri

08.01 23:55 – Vicence, Ardemagni de nouveau proche. Nous travaillons sur les derniers détails

08.01 23:47 – Carpi, Zamparo ombragé se tourne vers Cianci. Mais il y a aussi De Marchi

08.01 23:40 – Fano, Nossa a sondé la défense. Mais Rende ne veut pas le vendre

08.01 22:42 – Catane, Follieri se retire de la course. Botta et réponse avec le club Etna

08.01 22:08 – OFFICIEL Triestina, voici le coup au milieu de terrain: Lodi de Catane

1er étage

Sur le site officiel de La Haye, les noms des arbitres, des assistants, des officiers IV, du V.A.R. et A.V.A.R. qui dirigera les courses valables pour la 19e manche du Championnat de Serie A 2019/20 prévue le dimanche 12 janvier.

CAGLIARI …