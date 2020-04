Viviano: «Tu retournes en Sampdoria? Nous verrons. L’Inter et Milan étaient intéressés ‘| marché

Cela fait des mois en montagnes russes pour Emiliano Viviano. Le gardien de but, après une formation à Gênes au centre sportif de la Sampdoria et la possibilité d’Inter, alors fanée, sert maintenant le verrouillage comme tout le monde, en attendant un appel ou une nouvelle possibilité. «Je suis à la maison. Au cours des derniers jours, la situation semble aller mieux, les nouvelles qui arrivent sont optimistes. Les chiffres ont beaucoup baissé, mais ça a été une situation incroyable ces derniers mois“Le haut défenseur a déclaré sur Instagram, qui s’est ensuite laissé aller aux questions des fans, toutes inhérentes à sa longue carrière.

«À l’exception d’un an à la Sampdoria où nous risquions la relégation, tous les autres ont été satisfaisants. Dans blucerchiato, nous avons également fait les préliminaires de la Ligue Europa, mais il aurait peut-être été préférable de ne pas les voir ce que nous avons fait. A Bologne, deux salutations tranquilles, j’ai bien fait à la Fiorentina. Avec Sporting, ce n’était pas une expérience, je m’entendais bien avec les gens. Paradoxal n’ayant jamais joué et étant excusé pour la situation par les fans. Sans moi, je n’aurais même pas quitté Sampdorai. Retouner? Voyons voir. Beaucoup de fans de Cagliari m’écrivent aussi, je sais qu’ils m’aiment. Si je vais en Sardaigne, je suis sûrement une idole parce que je les fais toujours gagner ». Il y a aussi une autre possibilité, celle de Viviano ‘vice’: “Je n’exclus pas de pouvoir jouer ce rôle aussi. Il est logique que pour mon personnage, il soit difficile d’imaginer que quelqu’un comme Viviano fasse de vous le second. “

Et s’il devait choisir entre Milan et l’Inter? “L’appel d’Inter était une injection de confiance. Ensuite, la blessure de Handanovic a été résolue plus tôt que prévu et ça s’est passé comme ça. La controverse a surgi sans raison, je suis content qu’ils aient pensé à moi. Il y avait un intérêt de Milan avant l’Inter, mais ils sont connus. ”

Parmi les meilleurs arrêts, Viviano n’a aucun doute: «Je me souviens du match à Rome, perdu avec la rigueur douteuse de Totti pour le rendre Skriniar. Je me souviens de Sassuolo-Samp et Samp-Lazio, quatre points avancés ne sont pas connus. Je m’en souviens parce qu’ils nous ont permis le salut. Puis dans celui avec la Lazio, il y avait la Gradinata qui chantait mon nom. Alvarez ou Ramirez? Alvarez a joué en tant que meneur de jeu à la Sampdoria et à mon avis, ce n’était pas son rôle. Mais si je devais prendre l’un des deux, je prendrais Ramirez. Bergessio ou Barrientos? J’ai joué à la Sampdoria avec Bergessio. Généreux, n’importe qui aurait aimé jouer avec lui à l’avant. Barrientos était un talent incroyable, Bergessio m’a donné sa chemise.

“Joueur préféré? En affaires, hors Messi et Ronaldo, je dirais Iniesta”, poursuit Viviano. “De l’autre Ronaldos, le vrai. Parmi les gardiens de but, je choisis Alisson, maintenant, il les bat tous. Buffon est le plus fort de l’histoire. Quant au plus beau but encaissé, je suis dans le doute: dans les plus beaux buts encaissés de la décennie retransmise par Sky Sport je l’ai été plusieurs fois. Je dirais Pastore, Verdi et Marcolini. Je me souviens d’un des Corona inversés de Catanzaro. Quagliarella? Bien qu’il ait joué trois ans ensemble, je pense que c’est lui qui a marqué le plus de buts. Il fait partie des attaquants qui bougent mieux que depuis trente ans », conclut Viviano.