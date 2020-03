“Voici 15 personnes infectées et la suivante pourrait être moi …”

L’urgence continue coronavirus. Jakub Jankto, milieu de terrain du Sampodoriajusqu’à présent, l’équipe de notre Serie A avec les résultats les plus positifs a publié quelques déclarations concernant la situation qu’elle connaît. Ce sont ses paroles sur le site tchèque sport.cz.

“Ici, nous avons 15 points positifs”

“C’est effrayant: j’espère juste que je ne suis pas infecté. Je n’ai aucun symptôme mais je n’en suis pas sûr. J’étais en contact direct avec les coéquipiers déjà infectés. Quinze personnes ont déjà été infectées dans le club, mais ce n’est peut-être plus ainsi, le nombre peut être encore plus élevé. Nous sommes enfermés dans un appartement avec toute la famille depuis près d’une semaine. Ce qui est ennuyeux, c’est que nous ne pouvons aller nulle part, nous sommes toujours dans un espace limité. Nous passons la plupart de notre temps dans le salon. Il n’y a rien que nous puissions faire, nous devons le supporter. La situation en Italie n’est pas du tout bonne, je dirais effrayante. Presque chaque jour, il y a des milliers de personnes infectées et des centaines de morts. Peut-être trois cents en un jour. Pire encore, la situation empire, il n’y a donc aucun moyen de savoir quand tout se terminera. J’étais en contact direct avec des coéquipiers déjà essayés. J’espère juste que l’horreur pourra s’arrêter là, afin qu’il n’y ait plus d’infection ni même de mort. Le football et le sport occupent désormais la dernière place. ”