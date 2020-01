“Voici ce que les applaudissements organisés demandent”

NAPLES. Dans celui de Naples, outre le marché des transferts, la situation liée à la grève des supporters bleus s’installe. Après les paroles du Questeur de Naples, la réplique duConseiller pour le sport Ciro Borriello aux microphones Super Sport 21.

«Je ne suis pas au courant des sanctions qui ont été prises, mais si les raisons sont celles exposées, je pense qu’elles ont raison. – Borriello fait remarquer – Ce n’est pas une réponse au Questeur, aussi parce que je n’ai aucun moyen de le contredire, mais je crois que les applaudissements organisés demandent quelque chose de différent. Nous connaissons tous le moment où l’équipe passe, les fans l’ont compris et le changement était déjà dans l’air. Les fans ont compris que pour applaudir, vous n’avez pas nécessairement à sauter sur les sièges, par exemple, les ultras demandent cependant simplement des espaces où vous pouvez applaudir.

Peut-être que chaque groupe organisé peut avoir 200 sièges établis dans un espace donné, une programmation hebdomadaire ou annuelle pourrait être établie et travailler sur ces aspects. – conclut le conseiller pour le sport – La confrontation est un élément qui peut certainement alléger la situation, je n’ai pas envie d’exclure quoi que ce soit mais nous devons comprendre quelles sont les disponibilités. En tant qu’administration, nous avons rencontré les fans et ils nous ont demandé ce que je vous ai déjà dit, ils veulent seulement encourager, mais nous devons comprendre comment nous pouvons garantir le bon soutien pour les applaudissements organisés. A Rome, Milan et Bergame ont trouvé une solution, il doit en être de même à Naples. “