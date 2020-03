Voici comment fonctionnent les ERTE dans le football professionnel espagnol

Comme nous l’avons déjà dit hier soir dans SPORT, il y a une dizaine de clubs qui réussiraient à gérer une ERTE dans le football professionnel. Une mesure qui, selon des sources confirmées par SPORT, semble inimaginable dans des clubs comme le Fútbol Club Barcelona.

25/03/2020

Parce qu’en règle générale, un ERTE suppose qu’un footballeur percevrait le montant maximum de taxe prévu pour cette année 2020 pendant la période d’application, ce qui suppose un maximum de 1089 pour les joueurs sans enfant, 1254 pour ceux qui ont un enfant et 1411 euros avec deux enfants ou plus.

En échange, le club prélève également le paiement de la sécurité sociale, qui peut atteindre un maximum de 1 000 euros par joueur. en plus de cela, les footballeurs devraient recevoir le reste de leur contrat pendant que l’ERTE est en vigueur.

À ce stade, il semble inimaginable que les clubs professionnels de première division, à commencer par le Barcelona Football Club, appliquent ce mécanisme dans son intégralité. L’ERTE, la chose logique, c’est qu’il va de pair un accord dans la réduction du salaire des footballeurs.

Parce que cet instrument juridique s’il est plus viable de pouvoir postuler aux clubs de deuxième division, où l’on compte les sommes que l’Etat paierait aux footballeurs pour le chômage plus ce qui est déduit en termes de sécurité sociale, on parlerait de 60 000 euros mensuellement que s’il est appliqué pendant deux mois supposerait des montants supérieurs à 120 000 euros. Des montants très importants dans ces entités où également les joueurs, compte tenu des jetons mensuels, l’ERTES pourraient être appliqués en deuxième comme en deuxième division B.

Rappelant toujours que l’AFE ne préconise pas ce mécanisme lorsque les footballeurs fonctionnent normalement et ne croient pas que le revenu mensuel soit entre les mains du gouvernement.