voici comment le classement change

L’appel du Bisaccese, qui s’était plaint d’un emploi irrégulier de la Gesualdo du footballeur Michele Caloia, déployé malgré un tour de disqualification encore à servir.

Ainsi inversé le 2-1 mûri sur le terrain au profit de Gesualdo, à qui la défaite 3-0 à la table en faveur du Bisaccese est infligée. Voici la disposition complète adoptée par le juge territorial des sports et le nouveau classement du groupe C de promotion de Campanie:

COURSE DU 2 / 2/2020 GESUALDO – BISACCESE

Le substitut du juge sportif territorial avv. Marco Cardito, après avoir lu la pré-annonce et la plainte rituellement proposée par le club Polisportiva Bisaccese avec laquelle ce dernier a censuré la position irrégulière à des fins disciplinaires du footballeur du club Gesualdo sig. Caloia Michele (née le 9/12/2000) pour ne pas avoir réduit la disqualification d’une course réelle infligée par ce juge à C.U. n. 100 du 14/3/2019 pag. 1963 lors du match Avellino – Gesualdo Football Club du 11/03/2019 du Championnat régional d’activités mixtes;

Après avoir mené l’enquête préliminaire, il est apparu que le joueur en question n’avait pas effectivement écarté cette disqualification ayant été inclus dans la liste des courses dans toutes les courses organisées dans le Championnat de promotion (Gesualdo ayant renoncé à la participation au Championnat régional élite des moins de 19 ans) du club Gesualdo et également dans ce dernier sujet de plainte (c’est-à-dire de la première course de championnat du 9/8/2019 à Gesualdo – Pol. Bisaccese du 2/2/2020); pour être complet, il convient de noter que le joueur Caloia Michele a également été inclus dans la liste des matchs du match San Vitaliano – Gesualdo du 11/03/2019 qui n’a jamais commencé en raison de l’impraticabilité du terrain en raison du mauvais temps (récupéré le 13/11/2019, également présent ici dans la liste des offres); la plainte présentée par le requérant pour ce qui a été expliqué jusqu’à présent se révèle fondée, car l’art. 21 paragraphe 2 CGS prescrit expressément que “la disqualification n’est pas tenue pour acquise si le joueur disqualifié est inclus dans la liste des matches et n’est pas employé sur le terrain”.

PQM, compte tenu de la communication rituelle aux Compagnies de cette décision, conformément à l’article 67 CGS, de dissoudre la réserve visée dans le C.U. n. 69 du 02/06/2020, p. 1376, de ce C.R. La Campanie DÉCIDE d’imposer à Gesualdo la sanction sportive de la perte du match avec le score 0/3, en faveur de la société Pol. Bisaccese; infliger au dirigeant accompagnant de la société Gesualdo sig. D’Adam Elio l’inhibition jusqu’au 05/03/2020; infliger une amende de 100,00 € au club de Gesualdo, pour avoir inscrit la liste des matches et obligé les joueurs à jouer de même pendant la disqualification; disqualifier le joueur Caloia Michele pour un match réel; doit restituer la contribution à l’accès à la justice sportive, le cas échéant.

