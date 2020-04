Voici comment se déroule le tableau général après le jour 2 de l’e-Liga MX

Crédits: DEPOSITPHOTOS / MEXSPORT

Deuxième jour du E-league MX et il y a un nouveau chef général, parce que l’ensemble des Lion a pris possession de la première position lors de la victoire par le marqueur de 4-1 à Santos Laguna et il ajoute déjà six points, les mêmes que ceux que le Puebla de Santiago Ormeño.

En troisième position, Pumas, qui compte également six unités grâce à ses deux victoires. En quatrième et cinquième place, Toluca y Atlético San Luis, qui ont quatre unités dans le concours.

Plus tard, il y a six équipes à égalité, car Pachuca, Atlas, Santos, Monterrey, Amérique y Morelia ils rencontrent trois points. Il est à noter que les deux dernières places appartiennent à Croix Bleue y Chivas, puisque les deux n’ont pas pu gagner jusqu’à présent dans le tournoi virtuel.

Le troisième jour commencera ce vendredi avec le Braves vs Morelia; d’un autre côté Amérique sera mesurée à Xolos, Croix Bleue avec Saints, Pumas fera de même avant Monterrey y Chivas vous verrez les visages avec Toluca.

