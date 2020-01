Voici la liste des buteurs de la Ligue des champions 2019

La première phase du Ligue des champions 2019-2020 et nous savons déjà ce que 16 équipes continueront de disputer en huitièmes de finale sur le chemin de la grande finale qui se jouera aux Jeux olympiques. Atakürk de Istanbul, Samedi 30 mai 2020.

En ce qui concerne les récompenses individuelles, la plus importante est celle de meilleur buteur de la compétition continentale maximale. Leo Mesi a été le vainqueur l’année dernière, lors de l’écriture 12 buts Le capitaine de Barça Il a commencé comme le grand favori pour renouveler sa couronne en tant que meilleur tireur du Champions, mais n’a marqué que deux buts lors de la première phase, dans le Prague Slavia et à la maison devant lui Borussia Dortmund.

Il semble presque impossible que Leo Messi prix répété depuis l’attaquant du Bayern Robert Lewandowski Il est intraitable et mène la liste avec 10 buts en seulement 5 matchs, alors qu’il se reposait le dernier jour. Eerling Haaland, du FC Salzburg, est deuxième avec 8 buts marqués mais son équipe est déjà éliminée, même s’il n’est pas exclu que ce changement d’air d’hiver et continuer à jouer la compétition. En troisième position, le tireur Harry kane, du Tottenham, avec 6 buts; et derrière l’attaquant anglais il y a 7 footballeurs avec 5 tant: Kylian Mbappé et Mauricio Icardi (PSG), Raheem Sterling (Manchester City), Son Heung-Min (Tottenham), Lautaro Martínez (Inter), Memphis Depay (Olympique Lion) et Dries Mertens (Napoli).

JOUEUR ÉQUIPE BUTS Robert LEWANDOWSKI Bayern 10 Eerling HAALAND FC Salzburg 8 Harry KANE Tottenham 6 Raheem STERLING Manchester City 5 SON Heung-Min Tottenham 5 Dries MERTENS Napoli 5 LAUTARO MARTÍNEZ Inter 5 Memphis DEPAY Olympique Lion 5 Mauricio ICARDI PSG 5 Kylian MBAPPE PSG 5 Mohamed SALAM