voici la position des clubs et de la Pro League

Une embuscade lâche a été organisée ce matin sur l’autoroute Canosa-Naples, où un groupe de criminels portant les couleurs sociales de la Bari (il serait incorrect de les appeler fans), il a attaqué deux partisans de la camionnette du Lecce à destination de Rome.

Dans l’attente de plus amples informations à ce sujet, il est certain l’incendie de l’un des deux véhicules avec plusieurs personnes laissées meurtries. Un geste non civilisé et presque certainement prémédité, avec Bari engagé dans celui de Castellammare contre Cavese, une excuse pour parcourir le même itinéraire automobile. L’intervention des clubs concernés et du même est inévitable Lega Pro, qui a pris position avec les notes officielles suivantes, dans l’ordre publié par Lecce, Bari et la troisième série.

“Solidarité avec nos fans, nous faisons confiance au travail des autorités”

Aux États-Unis Lecce exprime sa proximité avec les fans de Giallorossi, victimes d’une embuscade lâche qui s’est produite en fin de matinée, en route pour rejoindre la capitale et assister au match de championnat Rome-Lecce. La caravane des véhicules des supporters jaunes et rouges, qui a quitté Lecce, a été bloquée sur l’autoroute près de Cerignola où certains véhicules ont été endommagés et l’un d’eux a mis le feu.

À une époque où le pays traverse une urgence sanitaire historique, il est consterné de constater que certaines personnes préfèrent se concentrer sur la criminalité, au détriment des autres, en ciblant tout le monde sans discrimination. Aux États-Unis Lecce, en condamnant fermement toute forme de violence, accorde la plus grande confiance au travail des autorités compétentes, dans l’attente d’une clarification complète de l’incident.

“Ces personnes ne représentent pas Bari, nous condamnons fermement l’incident”

Le SSC Bari a l’intention d’exprimer la plus ferme condamnation pour ce qui s’est passé aujourd’hui sur le tronçon autoroutier qui relie les Pouilles à la Campanie. Toute forme de violence doit être condamnée de la manière la plus absolue; ce sont des épisodes qui n’ont rien à voir avec les valeurs que la société rouge et blanche et la ville de Bari ont toujours promues et soutenues.

Ces épisodes doivent être condamnés de manière claire et catégorique. Ceux qui sont devenus les protagonistes de ces actions viles et violentes, n’ont rien à voir avec la civilisation et la sportivité de la plupart des fans de Bari

Dans l’attente des autorités compétentes pour faire toute la lumière sur ce qui s’est réellement passé, la Société exprime toute sa solidarité avec les États-Unis. Lecce et ses fans, ainsi que les meilleurs vœux pour un rétablissement rapide et complet à tout blessé.

«Les clubs identifient, signalent et se distancient de ces délinquants. Aucune excuse ne sera tolérée ”

Concernant l’embuscade sur l’autoroute contre les partisans du Lecce, est intervenue Francesco Ghirelli, Président de Lega Pro: «Je suis horrifié de savoir ce qui s’est passé et de voir des photos de ce que les criminels ont fait. Ces actes offensent le football et ceux qui aiment le football. Assurez-vous des responsables: ceux qui occupaient les bus étaient-ils connus? Les clubs obtiennent des noms de la police et des propriétaires de la société de transport qui a loué les véhicules. Parlons et rapportons qui était dans les bus pour se distancier des délinquants.

Les clubs appliquent l’institution d’agrément et ne permettent plus de tacher le maillot et les symboles des clubs glorieux. Aucune excuse ne sera tolérée. Une question qui vient du cœur: le sourire des enfants peut-il être annulé lorsqu’ils voient le ballon? Ceux qui travaillent dans le football se sont engagés à défendre le football. Même pour les enfants ».