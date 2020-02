Voici le classement de LaLiga Santander, Jour 25

Il Le FC Barcelone redevient leader de LaLiga Santander 2019-2020 après avoir gagné à Eibar (5-0). Les Catalans ont maintenant 55 points, deux de plus que lui Real Madrid qui n’a pas encore joué cette 25e journée et qui pourra donc récupérer la première place s’il gagne dans le domaine de Lift.

22/02/2020

Agir à 18:27

CET

Leo Messi Il a signé les 4 premiers buts de Blaugrana, brisant ainsi la séquence de 4 matches anonymes, et incarné le triomphe de son équipe. Le cinquième est l’œuvre de Arthur Melo, mettant fin à une grande action débutante individuelle Martin Braithwaite Avec ce triomphe. le Barça Il a la possibilité de se présenter au classique dimanche prochain, le 1er mars au Bernabéu en tant que leader. Pour cela, vous avez également besoin du Real Madrid n’ajoutez pas les trois points dans le Ville de Valence.

Les Blancs sont maintenant à deux points de l’ensemble des Quique Setién, avant de jouer dans l’un des domaines où il a le plus souffert ces dernières années. Le choc entre Granotas et Madrid commencera samedi à 21h00.

Déjà loin des deux premiers, il y a jusqu’à 6 équipes qui peinent à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions qui s’affronteront toutes ce week-end. Le match le plus important de ce concours se jouera dimanche à 18h30 au Colisée Alfonso Pérez entre lui Getafe, troisième, et le Séville, cinquième. Les de Bordalás ils ont 42 points et les andalous 40. Ils affronteront également dimanche à partir de 21 h 00 le quatrième et le sixième, Atleti et Villarreal, avec 40 et 38 points respectivement. Et aujourd’hui samedi le Société réelle, huitième avec 37 points et une partie de moins, recevez le Valence, septième avec 38. Cette réunion débute à 18 h 30.

Vous pouvez vérifier le compléter les statistiques de la Liga via le lien suivant, être en mesure de voir des aspects clés tels que les meilleurs buteurs, le classement Zamora et la liste des cartons rouges ou jaunes, entre autres choses.

C’EST LA CLASSIFICATION

Équipes Matches Points FC Barcelone 25 55 Real Madrid 24 53 Getafe 24 42 Atlético 24 40 Sevilla 24 40 Villarreal 24 38 Valencia 24 38 Real Sociedad 23 37