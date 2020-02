Voici les attaques contre Messi, Piqué, Xavi et autres pour lesquelles Barcelone aurait payé

Le conseil d’administration du FC Barcelone aurait payé une «société de gestion de réputation» appelée I3 Ventures pour attaquer leurs «ennemis», qui comprenait même parfois des joueurs actuels tels que Messi et Gerard Piqué, selon Cadena SER.

Nous allons examiner une partie de ces messages qui ont explosé pendant la controverse entourant le # BarçaGate, comme certains l’appellent maintenant.

I3 aurait géré six pages Facebook, mais deux en particulier étaient celles utilisées le plus souvent pour mener à bien les attaques: Alter Sports et Justicia y Diálogo en el Deporte.

Alter Sports écrit en anglais, avec un style informel basé sur la culture Internet, les mèmes et les blagues. Pendant ce temps, Justicia y Diálogo en el Deporte écrit en espagnol et avec un ton plus «sérieux».

Ils avaient leurs cibles pour animaux de compagnie, mais il y avait un penchant clair dans les deux pages d’attaquer certaines personnes “incommodes” et de défendre le conseil d’administration actuel. Je ferai référence à un fil Twitter que j’ai mis en place avec des captures d’écran et des liens et des traductions au cas où vous souhaiteriez le vérifier.

Commençons par cet article d’Alter Sports. “Le visage que vous faites lorsque le train du Barça vous laisse derrière pour être un âne intelligent”, dit-il, à la manière d’un mème classique, sur une photo de Xavi.

(Discussion) Captures d’écran et liens vers les articles controversés d’I3 que Barcelone aurait payés.

Celui-ci contre Xavi:

“Le visage que vous faites lorsque le train du Barça vous laisse derrière pour être un cul intelligent” (faisant référence à Xavi refusant d’entraîner Barcelone) pic.twitter.com/oaXcFB7g3Q

– Luis Mazariegos (@ luism8989) 18 février 2020

Fait intéressant, c’est à ce moment-là qu’il avait refusé le poste d’entraîneur à Barcelone.

«Dans la vie, vous devez savoir quand tenter votre chance à la volée et ne pas attendre le moment opportun et qu’ils vous le servent avec une bière à la main», indique-t-il.

En voici un autre d’Alter Sports. Celui-ci appelle la femme de Messi, Antonella Rocuzzo, une «bête sauvage». Bien que cela soit peut-être un compliment pour défendre son fils férocement “comme une lionne”, c’est toujours très inapproprié.

Une attaque plus directe contre Messi est venue de Sport Leaks, une autre page gérée par I3, qui semblait se concentrer sur les transactions «cachées» dans le monde du football.

Celui-ci affirme que Messi «déstabilisait le conseil d’administration» en refusant de signer un renouvellement de contrat, le tout en échange d’argent pour financer un parc à thème en Chine de l’homme d’affaires Jaume Roures.

Ceci est allégué que Messi a échangé “son silence” de ne pas renouveler immédiatement avec le FC Barcelone afin que Jaume Roures (homme d’affaires) finance son parc à thème en Chine. Rouras fait cela pour «déstabiliser le conseil d’administration». pic.twitter.com/5R9urTaUuk

– Luis Mazariegos (@ luism8989) 18 février 2020

Rouras était apparemment considéré comme un ennemi si insidieux qu’une page entière lui était dédiée: Jaume un Film de Terror.

En parlant de cibles pour animaux de compagnie, Alter Sports détestait vraiment Pep Guardiola, semble-t-il. Ils ont fréquemment tiré sur le manager de Manchester City.

Justicia détestait également Pep, et ils ont également tiré sur Gerard Piqué:

“(Chanson traditionnelle espagnole) et vive l’Espagne … dans la boîte magique de Piqué, il y a un air très espagnol. Le footballeur a jeté sa vision politique à la recherche du succès pour sa compétition. Pensez-vous qu’il fait la bonne chose ? “https://t.co/MMCNH6Tg1J pic.twitter.com/Qqx2jkFHcn

– Luis Mazariegos (@ luism8989) 18 février 2020

Mais Justicia avait tendance à se concentrer le plus évidemment sur les personnes qui se présenteraient à la présidence pour remplacer Josep Maria Bartomeu, à savoir Víctor Font, Joan Laporta et Agustí Benedito.

Ils les ont fréquemment accusés, ainsi que les médias et les organisations locales, d’être des séparatistes catalans qui voulaient que Barcelone cède aux demandes «illogiques» des nationalistes catalans. Ils avaient tendance à dépeindre Bartomeu comme la voix de la raison refusant de «trop politiser» le club.

La défense de Bartomeu de ces pages est plus qu’un peu suspecte. Bien qu’il soit possible, bien sûr, pour une personne ordinaire de défendre véritablement Bartomeu, il est difficile d’imaginer un utilisateur normal faisant des messages rappelant aux gens que Bartomeu s’est prononcé en faveur des droits des femmes ou le félicitant pour sa capacité à vivre la vie avec humour. Ce sont des choses dont personne ne parlait vraiment, mais vous pouvez imaginer une entreprise de relations publiques faisant pour son image.

Barcelone ne nie pas avoir payé I3, mais déclare ne jamais avoir payé pour créer du contenu. Le club dit que dès qu’ils ont découvert que I3 était derrière ces pages, ils ont rompu les liens avec l’entreprise.