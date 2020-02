voici les choix possibles pour le poste Ciaramella

POZZUOLI (NA). La nouvelle des adieux soudains de M. Andrea Ciaramella a été métabolisée mais pas trop, avec le président Emanuele Casapulla qui a précisé la position du club concernant le choix de l’ancien entraîneur de grenade, l’entraîneur entier part pour l’un des bancs les plus convoités de Campanie.

POST CIARAMELLA

À l’heure actuelle, Puteolana 1902 est première au classement avec les Afragolais dans le groupe compétitif A d’Excellence Campania, selon ce que notre équipe éditoriale a collecté, la direction de la grenade évalue toutes les solutions possibles pour jouer ses chances de gagner le championnat. L’indiscrétion qu’il y a des raisons économiques derrière l’adieu de Ciaramella ne se reflète pas non plusen fait, nous comprenons que, mais avec un léger retard qui reste en dessous des standards habituels de ces catégories, la situation entre joueurs et clubs est assez définie et clair de ce point de vue.

LES CANDIDATS

Pour le poste Ciaramella sont également quatre hypothèses actuellement sur la table: Francesco Chietti, Ezio Castellucci, Rosario Campana et la solution interne, étant donné qu’une grande partie du personnel de l’ancien entraîneur est restée dans celle de Pozzuoli. La dernière hypothèse chatouillerait pour le moins la grenade managériale, car elle permettrait de lancer un nouveau signal de rupture avec la direction technique précédente mais en même temps donnerait la continuité à un groupe prêt à se battre jusqu’au bout pour un objectif auquel il a montré qu’il pouvait aspirer. sur le terrain.