Classé la défaite avec 2-1 interne avec le Pérouse, assaisonné par une vive controverse pour les décisions d’arbitrage, le Juve Stabia sera de retour sur le terrain demain annonce Ascoli pour l’avance de “Del Duca”, prévue à 21h00.

Comme annoncé par le même Fabio Caserta, l’indisponibilité du Gialloblù sera toujours différente. En plus des disqualifiés Troest, qui devra effectuer deux autres arrêts, les patients à long terme ne seront pas disponibles Mastalli, Cissé, russe en plus de Buchel, qui n’a pas encore éliminé l’inflammation du genou, et Ricci, fiévreux. Agréger à la place Elia, bien que son utilisation semble quelque peu improbable en raison de ses récents problèmes physiques, pas entièrement archivés.

Voici les hommes disponibles pour l’entraîneur thermique:

Les gardiens de but: Esposito, Polverino, Provedel.

Les défenseurs: Étudiants, Fazio, Germoni, Tonucci, Vitiello.

milieux de terrain: Addae, Calò, Calvano, Di Gennaro, Izco, Mallamo, Mezavilla.

attaquants: Bifulco, Canotto, Di Mariano, Elia, Forte, Melara, Rossi.

Indisponible: Buchel, Cisse, Mastalli, Ricci, Russo.

Disqualifié: Troest.