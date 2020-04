“Voici les nouvelles de la semaine prochaine”

ROME. Hier soir, le ministre des Sports, Vincenzo Spadafora, a annoncé des nouvelles importantes concernant le monde du football amateur et les activités de base. En plus du bonus pour les collaborateurs sportifs, des «renforts» arrivent pour ceux qui risquent la faillite.

PAS SEULEMENT FOOTBALL

“Ces dernières semaines, j’ai reçu des milliers de messages, il y a beaucoup de gens qui voudraient recommencer à faire du sport, mais aujourd’hui l’activité motrice se limite à quelques pas près de chez eux. – explique le ministre – Ma priorité est de relancer tous les sports, pas seulement la Serie A et le football, je dois penser à tous les sportifs italiens de toutes disciplines et catégories “.

SUPPORT DE BASE DE FOOTBALL ET AMATEURS

Dans le monde du football, comme Spadafora l’a lui-même souligné à maintes reprises, la composante la plus importante concerne les amateurs et l’activité de base, et en ce sens, des nouvelles arrivent: “La semaine prochaine, nous pourrons donner le bonus de 600 euros à collaborateurs sportifs, et précise qu’il ne sera pas livré uniquement à ceux qui ont aujourd’hui un revenu allant jusqu’à 10 mille euros. – souligne le ministre – Pour les clubs amateurs, 100 millions d’euros de financement seront également disponibles, une action visant à éviter la faillite de centaines de centres sportifs “.