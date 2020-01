voici l’info pour les fans

BRINDISI. Grand match de la vingtième journée du championnat de Serie D groupe H, le Brindisi héberge le Casarano Calcio qui veut reprendre le matériel des séries éliminatoires. Demi-spectacle à Fanuzzi, étant donné que la commission des expositions publiques a communiqué ce matin que seul le secteur Tribune du système sera accessible pour le défi susmentionné.

INFOS UTILES POUR LES FANS

Pour les fans qui souhaitent assister au match, il s’agit donc d’une chasse aux billets, compte tenu de l’inutilisabilité des secteurs Curva Sud, Gradinata et Curva Nord. Pour assister à la course, vous pouvez donc accéder au stade “Franco Fanuzzi” exclusivement depuis le secteur Tribune qui sera divisé en trois côtés: Tribune Nord, Tribune Centrale, Tribune Sud. En particulier, la Tribune Nord (côté gauche) sera réservée aux abonnés de l’Escalier et détenteurs du coupon “Gradinata”; le Central Tribune (côté central) sera destiné aux abonnés du Tribune et aux propriétaires du coupon “Tribuna”; la Tribune Sud (côté droit) sera utilisée par les abonnés de la Curva Sud et les détenteurs du coupon “Curva Sud”. Le prix des coupons reste inchangé et comprend la prévente et les commissions. Nous vous informons également que pour des raisons logistiques, les déplacements vers les fans de Casarano Calcio ont été interdits.

LE COÛT DES BILLETS

COURBE SUD (COUR SUD):

COMPLET: 8,00 €

RÉDUIT (FEMME, PLUS DE 70 ANS): 6,00 €

GRADINÉ (COUR DU NORD):

COMPLET: 9,00 €

RÉDUIT (FEMME, PLUS DE 70 ANS): 6,00 €

COUR (COUR CENTRALE):

ENTIER 15,00 €

RÉDUIT (FEMME, PLUS DE 70 ANS): 8,00 €

JUSQU’À 14 ANS: ENTRÉE GRATUITE DANS TOUS LES SECTEURS

Pour les personnes 100% handicapées et leurs accompagnateurs, l’accès au stade sera évalué par la Société lors de la remise des documents au siège du SSD Brindisi Football Club, situé Via Benedetto Brin, n ° 33.

Les billets d’accès au stade peuvent être achetés dans tous les points de vente autorisés (indiqués ci-dessous):

BELLE RÉCEPTEUR

ADRESSE:Via Mecenate, 74 – BrindisiTÉLÉPHONE:0831 562988

ALTAIR CAFÈ

ADRESSE:Via Appia, 68 – BrindisiTÉLÉPHONE:0831 1981785

CLUB CITY OF BRINDISI PAR ANDRIANI M.

ADRESSE:Via Mameli, 2 – BrindisiTÉLÉPHONE:+39 339 272 5363

LA CABANE DE TATEO GIOVANNI

ADRESSE:Viale Duca Degli Abruzzi, 4 – BrindisiTÉLÉPHONE:0831 412074

TEENAGER KORPS

ADRESSE:Via Pietro Chimienti, 11 – BrindisiTÉLÉPHONE:+39 327 285 7962