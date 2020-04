“Voici mes idées sur la reprise, les contrats et le marché des transferts”

ROME. Agent de la FIFA depuis 2000, l’ancien footballeur Stefano Guercini il est aujourd’hui un agent sportif établi et expert en scoutisme, avec des intérêts entre professionnels et Serie D, sans oublier les synergies importantes à l’étranger où il suit plusieurs joueurs étrangers. Au milieu de l’urgence du Coronavirus, le monde du football se pose de nombreuses questions, de la reprise aux modifications contractuelles à effectuer si la saison se termine après la date limite du 30 juin.

SITUATION VARIÉE DANS LE SOCCER

Notre rédaction a contacté Guercini exclusivement pour analyser la situation actuelle, avec un regard sur la reprise des activités: “Le football est la sixième / septième entreprise du pays, près de 2% du PIB, et je ne pense pas qu’il soit correct à ce stade de regrouper toute l’herbe. – L’agent a commencé – C’est une chose de parler des géants mondiaux, qui facturent des millions et des millions, et une autre d’analyser les différentes composantes du système de football en général. Malheureusement en Italie, il y a une sorte de cliché sur les joueurs, les Ronaldos de la situation sont pris comme références, qui, entre autres, parfois comme celui que nous vivons font des gestes de grande responsabilité, mis en évidence également par les médias, étant donné que les dérogations n’ont fait aucun bruit. “

Ph AIC, calcium 3

HYPOTHÈSE SUR LE TIR

Clôturer oui, clore non, dilemme des dernières semaines: «Clôturer les championnats maintenant favoriserait clairement ceux qui se trouvaient dans une position privilégiée et qui poussent peut-être dans cette direction aujourd’hui, mais c’est un concept erroné aussi à la lumière des dommages économiques désormais inévitables. Tout annuler est également très compliqué, donc à mon avis, le raisonnement doit être fait pour aller même au-delà du 30 juin. Si les choses vont bien et que vous devriez probablement recommencer à la mi-mai, vous pouvez penser à donner aux joueurs quelques semaines pour récupérer leur condition. Bien sûr, si vous êtes un professionnel, vous gardez un minimum de conditions, mais vous ne pouvez pas aller au-delà de vingt jours pour mettre du gaz dans vos jambes, alors vous devrez faire de nombreux changements en milieu de semaine derrière des portes closes “.

MARCHÉ DE FOOTBALL ET CONTRATS

Les contrats de noeud, si vous allez au-delà du 30 juin, vous avez besoin d’une solution ad hoc: «Peut-être un décret pour ceux qui sont sur le point d’expirer. Football? A mon avis vous pouvez penser à faire une session plus courte, n’arrivez pas avant le 31 août si vous pouvez clôturer les championnats début juillet. Je pensais à un tournoi qui se clôturait le 15 juillet, puis à l’arrêt au marché à la mi-août et à vingt jours de repos pour les joueurs avant de recommencer la nouvelle saison. Une saison “normale” n’est pas si impensable, même si pour mes clients sans aucun doute quelque chose pourrait changer à la lumière de l’urgence du coronavirus, peut-être pensez-vous à insérer une note dans les contrats liés à cette situation, une sorte d’assurance qui protège les membres et les clubs. – souligne Guercini – En ce qui me concerne, puisque je suis également actif dans le football international, ce qui se passe est sans aucun doute le conditionnement et je pense que nous ne pouvons plus considérer cet événement comme quelque chose d’extraordinaire. Pouquoi? Selon la communauté scientifique, de telles épidémies peuvent se répéter, et pour cette raison, je pense que nous devrons structurer de nouveaux contrats couvrant ces choses “.

marché des transferts

POSTILLA COVID, PROPOSITION SUR LES TAXES…

Plusieurs clubs trouvent des accords personnels avec leurs membres, en attendant, vous pouvez penser à de futures notes dans le cas malheureux qu’une urgence comme l’actuelle se répète: “Peut-être prendre un mois de congé, ou 20% en fonction de la durée de votre séjour, il est clair que le faire pour les joueurs de Serie C et D devient un problème car alors le gouvernement doit intervenir pour apporter un soutien à ceux qui ne gagnent pas de millionnaires. Comment intervenir? Je n’ai entendu personne dire jusqu’à présent, mais l’État peut penser à l’ici les trois prochaines années pour réduire la fiscalité sur les contrats, peut-être que vous faites juste le net et le brut ne le compte pas, peut être utile pour les clubs afin qu’ils puissent s’aligner sur les paiements d’ici décembre. Les recettes de billetterie manquées et les droits de télévision ne permettront pas à de nombreux clubs d’être solvables, cela deviendrait un problème ».

LEGA PRO A BESOIN D’ATTENTION

Promotions et relégations, en plus de visiblement établir les vainqueurs des différents championnats, il ne sera pas facile du tout de trouver un accord pour chaque catégorie: «Je pense à C, s’ils bloquaient les verdicts comme on le fait, par exemple, pour maintenir une entreprise comme Reggina toujours troisième série? Mais ce ne serait pas le seul, je pense aux différents Bari, Reggiana, Vicenza, Padoue, carrés chauds auxquels il faudrait au moins jouer les playoffs. Dans Lega Pro, nous avons de nombreuses réalités importantes, non seulement dans le groupe A qui pour moi est un B manqué, mais aussi dans le groupe B il y a des entreprises importantes comme Côme, Monza, Pistoiese, sans oublier qui aurait pu faire une bonne ascension dans les bidonvilles et qui serait en sécurité aujourd’hui, voir exemple les Imolais. Une grande attention est nécessaire, il n’est pas souhaitable de tout annuler sans protéger les investissements réalisés par les clubs».

Ph-League-Pro-lointaine, mais, ensemble

GARANTIES DE SANTÉ POUR LA RÉCUPÉRATION

Question sécurité, les experts parlent d’une phase 2 qui devrait durer de 6 à 8 mois, période durant laquelle il faudra encore maintenir des mesures utiles pour éviter un nouveau verrouillage: «On peut faire tout le raisonnement dans ce monde, mais aujourd’hui il est indispensable de réinitialiser le infection, ces dernières semaines, j’ai essayé de me tenir informé de ce qui se passe, c’est une situation inquiétante. Recovery? Il ne fait aucun doute que les enfants ne peuvent pas jouer avec un masque, c’est pourquoi des assurances et des certitudes sont nécessaires du point de vue de la santé. Malheureusement, aujourd’hui, je ne vois pas toutes ces sécurités et certitudes, sous-estimer le problème est un risque que nous ne pouvons pas prendre. J’habite près de Rome, j’ai remarqué la rapidité avec laquelle certains établissements hospitaliers ont été construits aujourd’hui, par rapport au passé, nous sommes équipés différemment, mais il est indéniable qu’il existe une différence de traitement. Aujourd’hui, ceux qui sont moins riches ont plus de mal à faire des tampons que des personnalités éminentes pour lequel j’ai lu que même 2 à 3 écouvillonnages ont été effectués pour assurer une récupération complète, certains comptent sur des cliniques privées pour accélérer le temps, mais qui ne peut pas mourir? ».

RISQUE DE FOOTBALL MINEUR, PROTÉGEZ TOUS LES TRAVAILLEURS

Encore une fois, les plus faibles pourraient payer le prix le plus élevé de la crise, la situation du football amateur et les inquiétudes de la base: «Je veux me rappeler qu’en C, par exemple, il y a des gens qui gagnent des salaires très normaux et les clubs sont favorisés par le fait qu’ils peuvent payer de manière tergiversée par rapport aux dates réelles. Maintenant, tout cela devient encore plus compliqué, vous devez soutenir de nombreux enfants, chaque club compte alors de nombreux employés en plus des joueurs. Si nous ne trouvons pas les bonnes contre-mesures, il y a un risque que le football mineur et les activités de base paient un prix très élevé, il sera encore plus difficile de s’appuyer sur les jeunes dans des catégories telles que la Serie D et l’Excellence. – admet l’agent de la FIFA – Aujourd’hui, je vois de nombreux amis, qui gèrent des structures où dans le passé j’ai suivi des cours techniques, qui sont en difficulté et chaque famille a perdu au moins 20% en moyenne, il faut comprendre ce qu’il adviendra de la récupération. Une fois l’urgence sanitaire résolue, l’urgence économique devra être traitée, le footballeur qui renonce à tout ou partie de son salaire est un faux problème, il ne s’agit pas de défendre une position car tous les travailleurs doivent être protégés. S’il n’y a aucun moyen d’aider tout le monde, alors la nouvelle saison commence et le sport, qui a une grande valeur sociale, est difficile parce que les gens n’ont pas la force d’acheter des billets pour assister à des événements “.

Ph Fifa.com, Top 11 mondial

ARRÊTER À MAXI ENGAGES ET COMMISSIONS

Les super agents pourraient perdre en partie la position de force acquise ces dernières années, entre maxi commissions et engagements pharaoniques: «Chaque réalité doit pouvoir abandonner en fonction de ce qu’elle produit, c’est seulement de cette façon que l’on peut penser à recommencer. Chacun est appelé à faire des sacrifices, mais par rapport à ses propres possibilités, la Ligue de football en ce sens doit alors aider les crèches et clubs amateurs à redémarrer dans des conditions différentes de celles du passé. – précise Guercini – Je pense qu’il sera difficile de voir des commissions importantes pour les procureurs, quelle que soit la valeur de leurs clients, je pense qu’il ne sera plus possible d’exiger certains chiffres. Aujourd’hui, en ce qui me concerne, j’essaie de sonder le marché international, de faire un tour d’horizon complet de la situation et d’analyser les acteurs à proposer dans la prochaine fenêtre du marché des transferts “.

DES TIRS À FAIBLE COÛT MAIS …

Marché intelligent, l’exemple de la Lazio: “Il y a des équipes nationales intrigantes dans les ligues mineures. Parlons de ces clichés qui vous permettent de faire quelque chose de bien, la Lazio est un exemple pratique, je m’attends à ce que ce dernier se vende très peu et intègre l’équipe avec quelques gars futuristes pour essayer de se battre pour le titre l’année prochaine. Cette année, Inzaghi a fait sortir 120% de ses garçons, mais aujourd’hui, en raison de l’urgence du coronavirus, personne ne peut prédire ce qui va se passer. Nous ne sommes probablement pas encore bien conscients des véritables effets de ce qui se passe, chaque profession doit se mettre au défi, dans le football j’attends d’autres flux de footballeurs. J’espère que la reprise retrouvera une relation plus humaine entre les différentes composantes du football et des comportements plus éthiques “.