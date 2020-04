“Voici notre décision sur les coupes.” Les détails

Le soir, Ligue de Serie B a défini les lignes à suivre concernant les baisses de salaires des joueurs, une déclaration fluviale dans laquelle tous les détails sont expliqués:

Assemblée de la Ligue B, convoquée officiellement par vidéoconférence. Au programme, bien sûr, l’urgence du Coronavirus et les graves conséquences que la pandémie cause aux clubs de la série BKT et aux sociétés propriétaires. Après une introduction dans laquelle le président Mauro Balata a illustré les scénarios possibles sur la poursuite du championnat hypothétisé à la Figc, que l’Assemblée de la Ligue B espère voir se produire, et a illustré le document sur les dommages économiques de la catégorie présenté dans la Fédération ces derniers jours, il passé à l’évaluation des relations contractuelles avec les membres pour lesquelles la Ligue a décidé à l’unanimité d’une ligne directrice commune pour contenir le montant représenté par les émoluments des membres, qui se traduira par:

défaut de paiement du salaire annuel brut tout compris (également en ce qui concerne la partie récompense et incitation au départ) correspondant à la période d’inactivité; évaluation, en cas de reprise de l’activité sportive par rapport au championnat en cours, de l’impact économique négatif découlant de la très grave événement épidémiologique contingent pour déterminer le montant de la réduction de ce qui est dû à partir de la date de reprise effective du concours jusqu’à sa conclusion; en fonction de la situation de crise actuelle, les entreprises ont également exprimé la nécessité de procéder à une révision en profondeur des coûts , également en perspective.

Le tout toujours dans le cadre de l’autonomie de négociation et d’accord que les Entreprises ont avec leurs membres. Des initiatives ont été prises pour limiter les conséquences graves que cette urgence entraînera certainement à l’avenir afin de préserver la survie du système de football pour protéger les emplois, compte tenu de la gravité de la crise qui compromet la survie de toutes les entreprises liées. au monde du football. De plus, en fonction de l’évolution de la situation du marché déterminée par l’ampleur et la profondeur de la crise actuelle, la Ligue de Serie B a décidé de promouvoir une révision des relations avec les autres ligues et avec la Fédération ainsi que les relations avec les autres les associations représentées au Conseil fédéral, dans le but de stabiliser le mouvement du point de vue de sa pérennité économique.

Toujours les Clubs, à l’unanimité, ont donné mandat au président Balata de réitérer à la table fédérale la nécessité d’une révision des paramètres et l’activation des outils nécessaires à la stabilisation du système, problèmes déjà avancés dans la Fédération par le passé. semaines par le président de la Lega B. En confirmant la nécessité, partagée par tous les clubs, de se conformer strictement aux dispositions du gouvernement et de la communauté scientifique qui le soutient pour la reprise des activités, l’Assemblée a également été informée des activités cours au Conseil fédéral et, en outre, l’intention d’ouvrir une discussion avec la Ligue de Serie A afin de vérifier la possibilité de partager des initiatives, y compris la solidarité entre les deux ligues, à adopter en ce moment de crise.

A l’issue de la réunion, le Président Balata a remercié l’Assemblée ‘qui a une nouvelle fois confirmé l’unité de vues et la cohérence des comportements, capables de parvenir à des résultats associatifs reconnus par tous. Une appréciation – a poursuivi le numéro un de Lega B – qui se manifeste également dans le chemin de la solidarité toujours poursuivie par Lega B face à l’urgence sociale due à Covid-19 et matérialisée dans la levée de fonds pour la recherche CNR, ainsi que dans le don volontaire en faveur de la Protection Civile et, enfin, dans la distribution de matériel médical sur les 20 territoires de Serie B. Sans oublier les centaines d’initiatives menées par les sociétés de soutien aux institutions engagées dans le domaine “. À cet égard, plusieurs présidents de club ont remercié la Ligue B des formations sanitaires et du personnel médical qui ont reçu des masques et autres dispositifs de sécurité ces derniers jours.