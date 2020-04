“Voici quelques idées et propositions pratiques entre le marché et les contrats”. Les détails

Le plus grand organisme de football au monde prend le terrainUrgence coronavirus, le Président Gianni Infantino avait annoncé de nouvelles mesures et directives pour faire face à la crise économique et sanitaire dans laquelle le monde du football est inévitablement activement impliqué.

FRONT COMMUN

la FIFA a donc fourni de nouvelles indications concernant la prolongation des délais contractuels pour la saison en cours et, grâce à un groupe de travail dirigé par le vice-président Vittorio Montagliani et composé de représentants des clubs, joueurs, ligues et fédérations nationales, le document suivant a été produit :

À la suite des inconvénients sans précédent causés par Covid-19 à tous les niveaux du football, la FIFA a travaillé sur une série de recommandations et de directives pour résoudre certains des principaux problèmes pratiques liés à la pandémie, en particulier en ce qui concerne les contrats des joueurs. et le système de transfert en général. Cela a été fait en consultation avec plusieurs parties prenantes par le biais d’un groupe de travail présidé par le vice-président de la FIFA et président du comité des parties prenantes du football de la FIFA, Vittorio Montagliani, et comprenant des représentants des clubs, des joueurs, des ligues, des associations nationales et des confédérations. Un certain nombre de principes ont été approuvés à l’unanimité par le groupe de travail et approuvés par le Bureau du Conseil de la FIFA.

LE PRÉSIDENT PARLE

«La pandémie de Covid-19 a clairement changé toutes les circonstances de fait autour du football pour cette saison. C’est pourquoi la FIFA, en collaboration avec les parties prenantes, a proposé quelques idées et propositions pratiques pour faire face à ces nouvelles circonstances. Bien que cela ne résout pas tous les problèmes, cela devrait servir à garantir une certaine stabilité et clarté au football dans un avenir prévisible. Nous espérons que cet effort de collaboration, sous la direction de la FIFA, fournira un exemple positif de la façon dont le football peut s’unir et faire preuve d’unité, de solidarité et d’un esprit de compromis pour faire face aux temps difficiles à venir. Mais avant ces temps, une chose doit être claire pour tout le monde, surtout maintenant: la santé passe avant le football. “

DATE LIMITE ET DÉBUT DES CONTRATS DE JOUEUR

Les contrats des joueurs expirants se terminent généralement à la fin de la saison, avec une date de fin qui coïncide avec la fin de la saison. Avec la suspension actuelle du football dans la plupart des pays, il est désormais évident que la saison en cours ne se terminera pas lorsque les gens pensaient que cela arriverait. Il est donc proposé de prolonger les contrats jusqu’à la fin de la saison. Cela devrait être conforme à l’intention initiale des parties lors de la signature du contrat et devrait également préserver l’intégrité et la stabilité sportive. Un principe similaire s’applique aux contrats qui doivent commencer au début de la nouvelle saison, ce qui signifie que l’entrée en vigueur de ces contrats est retardée jusqu’au début de la saison suivante.

CONTRATS QUI NE PEUVENT PAS ÊTRE EXÉCUTÉS PLUS

La pandémie de Covid-19 a clairement eu un impact significatif sur les revenus de l’entreprise, également parce que les jeux ne peuvent pas être joués. Le football, comme d’autres secteurs de l’économie, doit trouver des solutions justes et justes adaptées à ces circonstances, espérons-le afin de protéger les emplois et de parvenir à un équilibre juste et raisonnable des intérêts entre les joueurs et les clubs. Par conséquent, La FIFA encourage vivement les clubs et les joueurs à travailler ensemble pour trouver des accords et des solutions pendant la période de suspension du football. S’il appartient principalement aux acteurs nationaux de trouver des solutions pour s’adapter aux circonstances de leur pays, la FIFA recommande examiner tous les aspects de chaque situation de manière uniforme, y compris les mesures gouvernementales pour soutenir les clubs et les joueurs, si le salaire doit être différé ou réduit et quelle couverture d’assurance peut exister. Si les parties ne parviennent pas à un accord et, par conséquent, les affaires parviennent à la FIFA, les facteurs à examiner seront les suivants:

-s’il y a eu une véritable tentative du club pour parvenir à un accord avec les joueurs;

– quelle est la situation économique du club;

– la proportionnalité de tout ajustement aux contrats des joueurs;

– la position du résultat net des joueurs après tout ajustement de contrat;

-si les joueurs ont été traités de la même manière ou non.

La FIFA espère ainsi pouvoir trouver des solutions justes et équilibrées pour les deux parties.

FENÊTRES DE MARCHÉ

En ce qui concerne les fenêtres de transfert, il est nécessaire, encore une fois, d’adapter la position réglementaire normale aux nouvelles circonstances factuelles. Par conséquent, le La FIFA sera flexible et vous permettra de déplacer les fenêtres de transfert pertinentes afin qu’elles se situent entre la fin de l’ancienne saison et le début de la nouvelle saison. Dans le même temps, la FIFA s’efforcera d’assurer, dans la mesure du possible, un niveau général de coordination et tiendra également compte de la nécessité de protéger la régularité, l’intégrité et le bon fonctionnement des compétitions, afin que les résultats sportifs de toute compétition ne soient pas injustement dérangé.

ICI LE DOCUMENT ORIGINAL