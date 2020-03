Voilà combien vous pouvez gagner sur les paris sur le football

Selon Darren Small, directeur de l’intégrité chez Sportradar, «les estimations actuelles, qui incluent à la fois les marchés illégaux et les marchés légaux, suggèrent que l’industrie des paris sportifs par match vaut entre 700 et 1 milliard de dollars (435 à 625 milliards de livres sterling). une année.”

Sans surprise, 70% de ce commerce provenait du football. En raison de la popularité des paris sur le football et des gains financiers potentiels, les fans et les joueurs recherchent les conditions, les tendances et même les astuces des accumulateurs de football.

Alors que les options de paris sont limitées en Asie, l’inverse est vrai pour les pays européens car il présente des options au-delà des choix traditionnels de gagner, de perdre ou de tirer. Les parieurs peuvent parier sur un large éventail d’options, des paris sur le premier et le dernier buteur aux options spécifiques au temps, comme s’il y aura un but, un corner ou une pénalité dans les cinq premières minutes du match.

Combien les gens peuvent-ils gagner en pariant sur le football?

En pariant sur le football, les joueurs ne gagnent qu’un bénéfice de 40% pour une cote de 1,4. En revanche, une cote de 6,0 signifie que vous pourriez gagner 500% de profit si votre mise était de 10 £. Dans les paris sur le football, c’est souvent un dilemme de savoir s’il faut risquer les cotes les plus élevées avec une faible probabilité ou miser sur les cotes les plus faibles avec une forte probabilité.

Naturellement, les parieurs rechercheraient toujours une équipe plus forte, cependant, cela signifie qu’ils ne seront pas en mesure de faire des bénéfices plus élevés au fil du temps. De plus, si une équipe solide perd la chance, ce profit sera instantanément perdu.

Quels sont les facteurs qui affectent combien vous gagnez?

Pour être honnête, il n’y a pas de réponse définitive à ce que l’on peut gagner avec les paris sportifs. Cependant, le total des profits et pertes estimés est influencé par ces trois variables.

Bord positif ou négatif

Edge signifie placer des paris qui ont une probabilité plus élevée de se produire que les cotes que vous recevez. Un avantage (plus EV) dans votre stratégie de paris signifie que plus la mise est élevée, plus on peut gagner. D’un autre côté, un bord négatif (moins EV) signifie que plus vous misez, plus vous êtes obligé de perdre.

Rotation

Il s’agit du nombre total de paris et il estime le taux de gain ou de perte attendu au cours d’une période donnée. En multipliant le chiffre d’affaires et l’avantage, vous obtenez la valeur attendue (EV).

Taille du piquet

Cette moyenne affecte les fluctuations des résultats de la période. L’écart par rapport à la moyenne de la taille de la mise est appelé la variance.

À titre d’exemple, supposons que vous ayez un chiffre d’affaires de 100 € et une stratégie de paris avec un avantage de + 5%. En multipliant l’avantage et le chiffre d’affaires, vous obtiendrez une valeur attendue de 5 £.

Les paris sportifs sont-ils un investissement?

Oui, mais c’est un long voyage d’investissement imprévisible, surtout si vous voulez faire de gros profits. Ce que vous gagnerez maintenant n’a pas d’importance par rapport à ce que vous gagnerez à long terme. Si vous considérez les trois facteurs mentionnés précédemment ainsi que la mesure de votre performance sur la base d’un retour sur investissement, cela donnera une perspective plus positive de votre investissement dans les paris sportifs.