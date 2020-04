VOIR 380 Bonus pour Indépendant: lien maintenant, comment savoir si vous êtes bénéficiaire, quels jours pour collecter le bonus et comment le faire dans les prochains jours | Coronavirus Pérou | COVID-19 Off Side

Depuis mercredi dernier, le 8 avril, le gouvernement péruvien a confirmé la prime de 380 soles aux travailleurs indépendants et informels touchés par la déclaration de l’état de urgence nationale due au coronavirus COVID-19. Ils sont les bénéficiaires de la subvention que le gouvernement fournit: le montant va à 780 000 ménages en situation d’indépendance et d’informalité afin que peut faire face à l’isolement social obligatoire. Si vous remplissez les conditions, regardez les étapes à suivre pour aller après Pâques, car il n’y aura pas de mobilisation jeudi ou vendredi. La note est plus recommandable.

Au début de la journée, les membres de la sécurité bancaire ont appliqué les règles sanitaires, ainsi que les personnes qui se sont approchées de Banco de la Nación. Nous vous demandons de continuer à faire en sorte que COVID-19 ne se déclenche pas. Vérifiez si vous êtes dans le registre et rendez-vous samedi pour récupérer le montant qui vous est destiné. Aujourd’hui a pris fin le premier jour de paiement et, pour Pâques, vous devez attendre jusqu’au 11 avril.

La subvention est un soutien que le gouvernement lance pour atténuer les déficiences économiques causées par l’état d’urgence, qui s’est étalé sur 28 jours et pourrait être prolongé en raison de la courbe de contagion qui ne descend pas. Celui-ci sera livré à environ 780 000 ménages vulnérables avec des travailleurs indépendants, identifiés dans la liste des ménages bénéficiaires. Découvrez ici si vous en êtes bénéficiaire Bond indépendant 380 semelles.

En un nouveau jour de mise en quarantaine, le président Martín Vizcarra a assuré que «le cautionnement que nous avons approuvé le Bond pour les travailleurs indépendants et informels qui atteint 780 000 ménages vulnérables et que le paiement débutera demain (mercredi 8 avril). correspondant ». Dans cette note, vous pourrez savoir si vous êtes l’un des bénéficiaires de ce Bonus 380 de la deuxième armée pour travailleurs indépendants.

Exigences auxquelles doit satisfaire le travailleur indépendant

Ils doivent figurer dans le registre général des ménages (PGH) du ministère du développement et de l’inclusion sociale (Midis) avec la classification socio-économique des non-pauvres. Les ménages doivent se trouver dans les zones géographiques les plus vulnérables pour la santé, selon le ministère de la Santé ( Minsa). Ne pas bénéficier des programmes Contigo, Juntos et Pensión 65 ou du bon #YoMeQuedoEnCasa del Midis. Les membres du ménage ne doivent pas être inscrits sur les formulaires du secteur public ou privé, selon le formulaire électronique du MTPE; ni avoir de contrat avec le secteur public, selon les informations du ministère de l’économie et des finances. Les membres du ménage doivent avoir des revenus inférieurs à 1 200 soles, selon la Surintendance nationale des douanes et de l’administration fiscale (Sunat) et la Surintendance des Banque, assurance et . (SBS).

En revanche, le Ministère du Travail et de la Promotion de l’Emploi a souligné qu’il est essentiel que les personnes qui accèdent au Bon Indépendant respectent scrupuleusement la méthode déterminée pour rendre la collecte effective.

Comment savoir si j’accéderai au Bonus Freelance?

Selon la publication du ministère du travail et de la promotion de l’emploi (MTPE), pour savoir si vous faites partie de l’univers des bénéficiaires, vous pouvez accéder à la plateforme virtuelle www.bonoindependiente.pe, qui est activé depuis Mars le 7 avril dans l’après-midi.

Sur ce site, les gens peuvent savoir s’ils accèdent au bon d’achat indépendant en entrant uniquement le numéro à la date d’émission de leur document d’identité nationale (DNI).

Pas à pas pour récupérer mon bonus de 380 semelles pour Covid-19

Pour savoir si vous faites partie du registre officiel, vous devez entrer sur le site internet suivant: https://bono.yomequedoencasa.pe/Une fois à l’intérieur, remplissez les champs suivants: numéro d’identification, date de naissance et complétez le texte de l’image qui apparaît en bas. Ensuite, cliquez sur “consulter”. Si vous êtes un bénéficiaire, vos données, date et lieu où vous devez vous rendre pour collecter le bonus S / 380 apparaîtront. Si vous êtes obligé de collecter l’argent et que ces données n’apparaissent pas, soyez patient . Midis recherche une agence près de chez vous, si vous avez déjà une date de livraison prévue, vous ne devez vous rendre à l’agence indiquée que le jour indiqué. N’oubliez pas d’apporter votre pièce d’identité. Une fois le paiement effectué, retournez à votre domicile pour continuer l’isolement obligatoire.

Coronavirus au Pérou: la quarantaine dure jusqu’au 26 avril

Initialement, le président Martín Vizcarra a augmenté les jours d’isolement social obligatoire et d’immobilisation dans tout le pays en raison de l’épidémie de coronavirus. Le fait est justifié, étant donné l’épidémie continue de COVID-19 dans le pays.

En outre, il a mis en place de nouvelles mesures économiques pour atténuer les conséquences que pourrait entraîner l’immobilisation des personnes et du marché. Entre la sortie de la CTS et l’extension du Bono 380 pour les travailleurs indépendants.

Comment éviter la contagion si je sors pour récupérer mon bonus?

N’oubliez pas de maintenir les mesures de protection et de précaution pour éviter la contagion massive du coronavirus. Si vous sortez, portez un masque et des gants jetables, éloignez-vous d’un mètre, désinfectez toute la surface que vous trouvez avant de toucher et couvrez-vous pour tousser. À votre retour, désinfectez vos vêtements, laissez vos chaussures à l’entrée, jetez vos gants et prenez une douche pour finir de vous désinfecter.

Dans quelle banque le Bonus Indépendant est-il collecté?

Le Banque de la nation C’est l’une des entités bancaires où la caution de 380 soles peut être collectée, pour les familles que l’État considère comme vulnérables. En outre, le gouvernement espère que d’autres entités bancaires du secteur privé pourront se joindre à cette initiative.

Si je n’ai pas de compte sur Banco de la Nación, comment puis-je collecter le bonus?

Selon l’agence Andina, si un travailleur indépendant n’a pas de compte à la Banco de la Nación, il doit suivre les étapes indiquées sur la plateforme afin de créer son accès aux services bancaires mobiles de cette banque via son téléphone téléphone portable.

Une fois le le bonus est déposé Elle peut être retirée d’un GAB ou d’un agent agréé proche du domicile du bénéficiaire, afin d’éviter les files d’attente aux fenêtres des agences BN.

Comment créer un compte d’épargne chez Banco de La Nación?

Grâce à ce service, les personnes physiques et morales ont la possibilité d’ouvrir leur compte d’épargne à la Banco Nación et de bénéficier des services de dépôts, retraits, consultations et accords.

Prérequis

Pour l’ouverture d’un compte d’épargne personne physique

Présentez l’original du document d’identité nationale (DNI) ou, dans le cas des étrangers, une copie de la carte d’immigration ou du passeport en cours de validité. Catégorie (travailleur indépendant): affidavit précisant votre revenu annuel. (*) 5e. Catégorie (travailleur dépendant): certificat de retenue. (*) Ne nécessite pas de montant minimum d’ouverture.

(*) Si vous n’avez pas ces documents, vous devez soumettre l’affidavit sur le revenu annuel moyen.

Comment encaisser le paiement de 380 soles en régions?

Le versement de la subvention sera étendu aux régions, progressivement, seulement à partir du mercredi 25 mars, par l’intermédiaire de la Banco de la Nación et des banques privées susmentionnées et auxquelles, à partir de ce jour, la Banque Scotia sera intégrée. . «Nous invitons les personnes bénéficiaires, mais dont la date et le lieu de paiement sont en cours, à attendre leur programmation. Ne vous rendez pas dans les agences car elles ne pourront pas récupérer à l’avance “, a déclaré Midis dans un communiqué.

Banques et guichets automatiques disponibles pour récupérer les 380 soles Bond

Le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi (MTPE) a indiqué que les indépendants qui accèdent à la prime de 380 soles ils disposent de plus de 6 000 agents et 940 distributeurs automatiques de billets de la Banco de la Nación. Ceci pour les bénéficiaires qui ont un compte bancaire dans la banque susmentionnée.

Il a précisé qu’il y a 780 000 ménages vulnérables avec des travailleurs indépendants qui recevront la prime.

De combien de temps disposez-vous pour récupérer les 380 semelles?

Au plus, vous devez collecter 380 semelles dans les 30 jours civils suivant la fin de l’urgence sanitaire.

Puis-je récupérer avec DNI expiré?

Conformément aux dispositions de Reniec, les DNI expirés resteront en vigueur pendant la durée de l’isolement social décrétée par l’Exécutif, afin que vous puissiez rendre la prime effective.

Les banques au Pérou gèlent leurs dettes d’avril et mai sans intérêts

Les principales banques vont geler les intérêts sur les crédits et les dettes en raison de l’avancée du coronavirus et de son impact sur l’économie mondiale. Les trois premières banques qui ont annoncé leurs mesures à la lumière de la situation au Pérou étaient: BBVA, BCP et Interbank.

«Nous attendions cette annonce et nous l’avons déjà; deux banques privées vont geler les dettes et ne factureront pas d’intérêts en avril et mai “, a souligné Martín Vizcarra avant la mesure des entités bancaires, avant de rejoindre la troisième banque.

Pour savoir quelles institutions financières permettront également d’étendre les dettes de leurs clients.

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ

VIDÉO RECOMMANDÉE

La vidéo montre en 3D comment Covid-19 affecte les poumons. (27/03/2020)