Voir Alliance Lima contre. Millionnaires LIVE ONLINE LIVE SEE FREE: match pour le «Night Blue and Whites» 2020 Decentralized

Depuis Matute, suivez la transmission de Alliance de Lima contre Millionnaires (EN DIRECT | EN DIRECT | VIA GOLPERU), pour la «Nuit bleue et blanche». Ceux dirigés par Pablo Bengoechea sont impatients de démontrer la bonne équipe qu’ils ont formée, face à cette saison et quoi de mieux qu’avant un rival international, avant le début de la Ligue 1. Regardez tous les incidents de cette rencontre en Depor.com.

Alliance de Lima et des millionnaires Ils affronteront ce mercredi 22 janvier à partir de 20h00. au stade Alejandro Villanueva, une nuit où les supporters intimes pourront rencontrer l’équipe qui défendra leur club cette saison, ainsi que la possibilité de rencontrer le nouveau renfort “surprise” pour ce 2020. Le match sera retransmis par GOLPERU.

Alliance de Lima et Millionnaires ils mesureront à nouveau leurs forces, comme ils l’ont fait il y a 25 ans, bien que cette fois ce sera dans un match amical, avant le début des intimes dans le tournoi local. En ce sens, il convient de noter que l’histoire a favorisé l’équipe «café», ce qui pourrait être l’occasion pour les «bleus et blancs» d’écrire un nouveau chapitre de l’histoire qu’ils partagent tous les deux.

Alliance de Lima cette saison regorge de renforts, certains au passé victorien, comme dans le cas de Jean Deza et Carlos Ascues. Cependant, ils ne seraient pas les seuls, car comme il a pu le savoir Depor, Luis Aguiar sera l’un des joueurs présentés mercredi soir, après avoir conclu un accord avec le conseil d’administration de l’équipe.

Pour sa part, Millionnaires Il arrivera avec son équipe de départ à cette réunion, dans le but de se préparer avant le début du championnat colombien. Son entraîneur, Alberto Gamero, n’était pas réservé à aucun joueur, il devrait donc voir un duel aller-retour, où tout pourrait arriver.

“J’espère que demain, nous n’aurons pas à nous excuser auprès des fans, comme nous l’avons fait les deux fois précédentes, et vous pouvez gagner”, a déclaré Pablo Bengoechea cet après-midi lors d’une conférence de presse, faisant référence aux présentations précédentes.

Alliance Lima vs. Millionnaires: les horaires dans le monde

Pérou – 20 h 00

Argentine – 22h00

Brésil – 22h00

La Colombie – 20 h 00

Chili – 22h00

Équateur – 22 h 00

Uruguay – 22h00

Paraguay – 22 h 00

Bolivie – 21 h 00

Venezuela – 18 h 15

Alliance Lima vs. Millionnaires: c’est comme ça qu’ils arrivent au jeu

15.12.19 | Lima Alliance 2-0 Binational

08.12.19 | Binational 4-1 Alliance de Lima

04.12.19 | Sporting Cristal 1-1 Alliance Lima

01.12.19 | 1-0 Lima Alliance Cristal sportif

24.11.19 | Union Commerce 2-3 Alliance de Lima

19.01.20 | Millionaires 1-2 Cali America

01.01.20 | Millionnaires 3-1 Ind. Santa Fe

12.01.20 | Millionnaires 1-1 America of Cali

29.10.19 | Rionegro Águilas 0-0 Millionaires

23.10.19 | Millionnaires 2-1 Ind. Santa Fe

