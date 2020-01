VOIR América de Cali vs Deportivo Cali LIVE et LIVE ESPN, RCN et Carcol TV: VOIR amical par ESPN Tournament d’El Campín de Bogotá | LIVE HD STREAM | Transmission OFFICIELLE | Minute par minute | Colombie | Pérou | NCZD International Soccer

Mis à jour le 15/01/2020 à 23:01

Un classique en dehors de Pâques! Cali America contre Deportivo Cali ils font face EN DIRECT et EN LIGNE ce jeudi 16 janvier pour le passage à la finale du Tournoi ESPN. Suivez la transmission et la narration du match à partir de 7h00 du soir (heure péruvienne et colombienne) depuis le stade Nemesio Camacho à Bogotá, plus connu sous le nom d’El Campín. Regardez tous les incidents du classique caleño by MINUTE by MINUTE du site Depor.com. Le vainqueur affrontera les millionnaires dimanche.

Amérique et Deportivo Cali ils approfondiront leur rivalité lorsqu’ils mesureront leur force dans une nouvelle édition du caleño classique, cette fois dans le cadre de leur préparation pour la saison 2020.

L’Amérique de Cali contre Deportivo Cali | Horaires:

18h00 – Mexique

19 h 00 – Pérou, Équateur, Colombie, États-Unis (New York, Washington, Floride)

20h00 – Venezuela, Bolivie

Vendredi 21h00 – Argentine, Uruguay, Paraguay, Brésil, Chili

00:00 heures du vendredi – Royaume-Uni

01:00 heures du vendredi – Espagne, Allemagne, Italie, France

Les deux équipes se préparent avec leur objectif fixé sur le début de la Ligue colombienne BetPlay 2020-I. Le Deportivo Cali fera ses débuts samedi 25 face à l’Atlético Bucaramanga. América de Cali recevra Alianza Petrolera chez Pascual Guerrero.

Ils définiront le finaliste du home run amical. Amérique, actuel champion de la plus haute catégorie de football colombien, a fait ses débuts dans la compétition avec une égalité contre les millionnaires, tandis que Deportivo Cali vient de tomber 2-1 contre Independiente Santa Fe.

Amérique et Deportivo Cali ils rejouent le classique vallecaucano en dehors de leur ville d’origine. Ils l’ont fait treize fois avant leur retour à Campin, avec un bilan de six victoires pour les verts, quatre pour les rouges et trois nuls.

La dernière confrontation entre les opposants de service a eu lieu le 20 novembre de l’année dernière: victoire de Deportivo Cali de 2 à 1.

