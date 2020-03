VOIR AUJOURD’HUI Binational vs Sao Paulo par Dani Alves LIVE ONLINE LIVE VIA ESPN, Globoesporte et FOX Sports PLAY avec le but d’Alexandre Pato, le «tricolore» gagne 1-0 à Juliaca pour la Copa Libertadores Copa Libertadores

[DALEPLAY[DALEPLAY▶ POUR VOIR] Binational vs. Sao Paulo(LIVE | LIVE | ESPN) débuts dans la Copa Libertadores avec un duel historique pour la région de Puno. Le Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca recevra l’une des équipes les plus populaires du Brésil, en même temps que le “Puissant du Sud” tentera de s’imposer dans sa présentation pour le tournoi international.

Par le signal d’ESPN et ESPN Play par le signal de Movistar, DIRECTV et Claro. Dans un match qui a la qualité de Pato, Alves et Juanfran, l’équipe de Juliaca affirmera son football aux pieds d’Andy Polar et Aldair Rodríguez en faveur de l’ajout des trois premiers trois points et de la lutte main dans la main avec les grands la Copa Libertadores. Minute par minute et détails de la soirée continentale.

Minute par minute du Binational 0-1 Sao Paulo

45′- Fin de la première mi-temps. Sao Paulo gagne 1-0, mais Binational tentera de vaincre en seconde période.

43′- Raúl Fernández a été demandé à nouveau par Alexandre Pato dans le Binational vs. Sao Paulo.

41′- Dani Alves a exécuté un coup franc dangereux sur le but de Raúl Fernández dans le Binational vs. Sao Paulo.

35′- La seconde est presque là! Pablo a «mangé» l’objectif de «Tricolore» Binational vs. Sao Paulo.

32′- Une autre arrivée dangereuse de «Tricolor» dans le Binational vs. Sao Paulo. Pablo a terminé à gauche vers l’arc de Fernández.

29′- Uffffff! Aldair Rodríguez met presque la remise sur le Binational vs. Sao Paulo. Son coup est allé près de l’arc de Volpi.

27′- Manco testé de l’extérieur de la zone dans le Binational vs. Sao Paulo, mais Volpi a contrôlé son tir.

25′- Une autre vente aux enchères déviée de Binational. Cette fois, Fajardo a essayé de loin.

23′- Atajadón formidable! Fernandez a pris une nette chance de but à Alexandre Pato dans la Binational vs. Sao Paulo.

20 ′ Gooooooool! Alexandre Pato a mis le premier Binational vs. Sao Paulo. Tir énorme qui a laissé Raúl Fernández sans chances.

16 ′ Bueeenaa! Arango a effectué une course rapide sur la gauche et a donné une passe précise à Manco, qui n’a pas complètement frappé le ballon dans le Binational vs. Sao Paulo.

14 ′ Le premier coup de feu de Sao Paulo était d’Antony dans le Binational vs. Sao Paulo.

13 ′ Dani Alves a reçu le premier jaune du Binational vs. Sao Paulo pour une faute sur Manco.

7′- Dani Alves n’a pas beaucoup de contact avec le ballon pour l’instant. Il est bien entouré par Tello et Ojeda dans le Binational vs. Sao Paulo.

6′- Premier tir d’Ojeda pour «Poderoso» dans le Binational vs. Sao Paulo.

5′- Uffff! Arboleda a averti pour la première fois d’une tête l’arc de Raúl Fernández dans le Binational vs. Sao Paulo.

4′- La vente aux enchères de Dani Alves a été bloquée par Fernández Binational vs. Sao Paulo

3′- Aldair Rodríguez est allé avec puissance vers l’arc de Volpi, mais a été croisé avec juste par Arboleda dans le Binational vs. Sao Paulo.

2′- Leudo a généré la première attaque Binational, mais s’est retrouvé hors-jeu.

1′- A commencé le Binational vs. Sao Paulo! Le ballon est déjà en mouvement au stade Guillermo Briceño.

– Dani Alves et Yorkman Tello ont fait le tirage au sort des capitaines dans le Binational vs. Sao Paulo.

– Les 22 protagonistes de Binational vs. Sao Paulo Ils sont déjà dans le gramado du stade Guillermo Briceño.

– Reimond Manco reçoit le souffle des tribunes. Le «roi» sera la poignée du «puissant» dans le Binational vs. Sao Paulo

– Dani Alves participe à une séance d’entraînement au Binational vs. Sao Paulo

– Les joueurs de Binacional et de Sao Paulo font déjà le travail d’échauffement sur le gramado.

– Le public continue de remplir les tribunes du stade Guillermo Briceño.

Voilà à quoi ressemble le stade Guillermo Briceño moins d’une demi-heure avant le début du match. L’herbe est en bon état.

C’est ainsi que Sao Paulo va se former: Volpi, Vinicius, Arboleda, B. Alves, Reinaldo, Dani Alves, Tche, Antony, Gomes, Felipe et Alexandre Pato.

Ce sera l’alignement historique du «puissant»: R. Fernández, Pérez, Fajardo, E. Fernández, Reyes, Ojeda, Tello, Arango, Manco, Leudo et A. Rodríguez.

Dani Alves a reçu la visite d’un petit fan de Puno.

Bienvenue amis de Depor! Il ne reste qu’une heure pour les débuts binationaux dans le Copa Libertadores.

L’aperçu du match

Pour lui Binational vs. Sao Paulo, l’équipe du lac Titicaca, avec une brillante carrière qui l’a conduit à passer du football amateur à la Copa Libertadores en seulement trois ans, disputera le tournoi international dans sa forteresse de Juliaca, à 3800 mètres d’altitude.

Binational vs. Sao Paulo: vente de billets

Les emplacements des Binational vs. Sao Paulo Ils sont vendus comme pain chaud. Malgré leur prix élevé, le public de Juliaca réagit fortement pour ne pas rater les débuts du «Puissant du Sud» dans le Copa Libertadores.

POUR REMPLIR LA BRICE!

Aujourd’hui, à partir de 8h30, la vente des billets pour le grand public commence. Approchez-vous de l’un des points de vente et achetez votre billet pour encourager le «Puissant du Sud» contre Sao Paulo. # DaleBi #PorElSur 💪💪🔵⚪ pic.twitter.com/YP7MlIRDn1

– Deportivo Binacional FC (@BinacionalFC) 5 mars 2020

L’altitude suffocante du stade Guillermo Briceño Rosamedina sera précisément le principal atout du Binational afin de ne pas remplir le rôle de cendrillon du groupe A de la Copa Libertadores, le plus difficile du tournoi à avoir également l’Argentine River Plate et la Ligue de Quito, en plus de la Sao Paulo.

Nouvelles dans le précédent Binational vs Sao Paulo

Bien que Guillermo Briceño soit dans des conditions optimales pour le jeu de Binational vs. Sao Paulo, La photo de Juliaca sait qu’elle pourrait tomber une pénalité économique pour le travail qui ont lieu à l’extérieur du stade. La cida Torcida ‘de Sao Paulo s’est rendue dans la nuit à Santa Cruz et ce jeudi se rendra à Juliaca pour voir la rencontre de Binacional contre .. Sao Paulo Le duel est prévu à 21 heures. Les rues tournent donc autour du stade Guillermo Briceño quelques heures avant le match. (Vidéo: José Carlos Ángulo)

Binational vs. Sao Paulo: les protagonistes parlent

“Je pense qu’ils nous voient comme l’équipe ayant le rang le plus bas du groupe, mais nous sommes motivés que les équipes soient confiantes”, a déclaré l’attaquant de BinationalAldair Rodriguez

“La hauteur devrait leur donner un peu peur, mais ils ont l’habitude de jouer à ce genre de jeux”, a expliqué le tireur, qui se présente comme partant dans l’équipe dirigée par le colombien Flabio Torres, en charge de Binational depuis la semaine dernière.

Le technicien du Sao PauloFernando Diniz, qui ne sera peut-être pas sur le banc pour un match de suspension menant à la dernière édition de la Coupe d’Amérique du Sud, a admis que “ce sera un match compliqué à cause de l’altitude”, mais a averti qu’ils ont étudié le binational et ne vont pas A prendre par surprise.

Binational vs. Sao Paulo: le plan des Brésiliens pour contrer la taille de Juliaca

Pour éviter que l’altitude ne fasse des ravages dans l’équipe de São Paulo, sa délégation a choisi de se rendre à Juliaca le même jour du match et espère que les effets des changements drastiques, tels que les étourdissements, l’étouffement et les maux de tête, n’apparaissent que plus tard dans leurs joueurs. Match.

Même les archers de Sao Paulo Ils se sont entraînés ces derniers jours au volleyball pour simuler le comportement du ballon à près de 4000 mètres.

L’équipe blessée Léo, Helinho, l’Équatorien Joao Rojas et Gabriel Sara, ainsi que le Brenner et Everton suspendus ne se rendront pas à Juliaca.

Au lieu de cela, l’entraîneur brésilien Fernando Diniz retrouvera le gardien de but Tiago Volpi, l’Espagnol Juanfran, Antony et Vitor Bueno après avoir surmonté divers malaises physiques qui les ont empêchés de participer dimanche dernier à la victoire 2-1 sur Ponte Preta lors du tournoi de São Paulo.

L’expérimenté Dani Alves est également prévu en entrée, qui à 36 ans aura l’opportunité de jouer pour la première fois la Copa Libertadores après sa carrière de lauréat en Europe avec les maillots de Séville, Barcelone, Juventus et Paris Saint-Germain.

(Avec des informations de l’EFE)

Binational vs. Sao Paulo: horaires dans le monde

18h00 – Mexique

19h00 – Pérou, Équateur, Colombie, États-Unis

20h00 – Venezuela, Bolivie

21h00 – Argentine, Uruguay, Paraguay, Le Brésil, Chili

00:00 heures – Royaume-Uni

01h00 (le lendemain) – Espagne, Allemagne, Italie, France

Binational vs. Sao Paulo: c’est comme ça qu’ils arrivent au jeu

01.03.20 | Sao Paulo 2-1 Ponte Preta

22.02.20 | Ouest 0-4 Sao Paulo

15.02.20 | Sao Paulo 0-0 Corinthians

09.02.20 | Saint Andre 2-1 Sao Paulo

03.02.20 | Sao Paulo 1-1 Novorizontino

01.03.20 | Carlos Stein 1-1 Binational

21.02.20 | Binational 1-0 UTC

02.02.20 | César Vallejo 0-2 Binational

08.02.20 | Binational 2-4 Melgar

03.02.20 | Cusco 0-2 Binational

Binational vs. Sao Paulo: c’est comme ça que les bookmakers paient

Maison de paris

Binational

Dessiner

Sao Paulo

Betsson

2,50

3.05

2,85

Bet365

2,45

3,00

3.10

Inkabet

2,50

3,00

2,63

Je te parie

2,40

2,90

2,90

Mise totale

2,54

3.09

2,92

Binational vs. Sao Paulo: le duel de la Copa Libertadores se jouera ici

Binational vs. Sao Paulo: alignements possibles

Binational: Raúl Fernández; Ángel Pérez, John Fajardo, Nery Bareiro, Jeickson Reyes; Reimond Manco, Andy Polar, Dahwling Leudo, Yorkman Tello; Johan Arango et Aldair Rodríguez.

DT: Flabio Torres

Sao Paulo: Tiago Volpi; Juanfran ou Igor Vinícius, Robert Arboleda, Bruno Alves, Reinaldo; Tchê Tchê, Dani Alves, Igor Gomes; Antony, Vitor Bueno et Alexandre Pato.

DT: Fernando Diniz

