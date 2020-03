VOIR DIRECTV LIVE Real Madrid vs Betis LIVE et chaînes en ligne Sky Sports, Movistar Partidazo, mitele PLUS, Orange TV et RMTV: voir ICI le match d’ici la date 27 de LaLiga Santander 2020 | Transmission et minute par minute depuis Benito Villamarín | regarder le football GRATUITEMENT | Espagne NCZD Espagne

AUJOURD’HUI EN DIRECT Real Madrid et Betis les visages EN DIRECT et EN LIGNE sont vus dans le cadre de la date du 27 LaLiga Santander avec la transmission du signal de DirecTV Sports et DirecTV Play. Suivez les principaux incidents de la réunion de MINUTE à MINUTE du site Depor.com depuis le stade Benito Villamarín de la ville de Séville, à partir de 15h00. (Heure du Pérou) et 17 h 00 (heure locale). Connectez-vous également aux profils de médias sociaux du Real Madrid et du Betis.

Le Real Madrid défend le leadership auquel s’est accroché la dernière journée, avec le triomphe de la classique disputée à Santiago Bernabéu contre le Barça, à Benito Villamarín où le Real Betis serre beaucoup mais vit dans un moment d’instabilité, plus proche du descente que d’Europe.

Madrid vient de tomber lors de son dernier match de visite en Liga, 0-1 contre Levante, mais n’a pas subi deux défaites consécutives à l’extérieur tout au long de la saison.

Pendant ce temps, les Betis n’ont pas gagné lors de leurs cinq derniers matchs à domicile en Liga contre le Real Madrid, perdant les trois derniers, leur pire séquence de défaites à domicile à domicile contre les Blancs.

Real Madrid contre. Real Betis: calendrier des matchs

Ce dimanche 8 mars 2020, à partir de 17 h 00 (Heure de l’Espagne), le stade Benito Villamarín reviendra, avec une capacité de près de 60000 emplacements, pour enregistrer un plein virtuel, cette fois avec la visite du Real Madrid et le désir des fans de Verdiblanco de chanter une victoire qui résiste. Regardez les horaires du jeu, dans le monde

Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’, entraîneur du Real Betis, ne passe pas un bon moment. Encore une fois, il est interrogé par les résultats qui le séparent des objectifs européens fixés pour cette saison. Il a gagné pour la dernière fois le 19 janvier et depuis lors, il a été éliminé dans la Copa del Rey par Rayo Vallecano et en Liga il a perdu contre Valence (2-1), Barcelone (2-3) et Getafe (1-0) et à égalité contre Eibar (1-1), Leganés (0-0) et Majorque (3-3).

Pour le Real Madrid, c’est la première de la finale de la ligue dans laquelle son objectif n’est pas de prendre la tête et d’atteindre le grand objectif fixé par Zidane cette saison, le titre de champion. Sa défense commence par des pertes de dernière minute qui s’ajoutent à l’Eden Hazard attendu, opéré cette semaine de sa rechute de la cheville droite, et Marco Asensio, un congé de longue durée.

Real Madrid contre. Real Betis: chaîne de fête

Le Real Madrid, le meilleur visiteur du championnat de la ligue, a perdu lors de sa dernière sortie, au stade Levante, un résultat qui a coupé trois victoires consécutives à Santiago Bernabéu. Séville arrive avec cet objectif de rester fort dans le leadership et de rayer l’une des visites les plus compliquées qui restent dans les douze jours à jouer. Et pour ne pas rater le jeu, nous vous montrons la liste des chaînes dans le monde qui le diffuseront

Alignements probables du Real Madrid contre Real Betis

Real Betis: Joel; Emerson, Mandi, Bartra, Sidnei, Álex Moreno; Chaînes, Guardado, Joaquín; Fekir et Loren Morón Real Madrid: Courtois; Carvajal ou Militao, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Valverde, Modric; Vinicius et Benzema.

