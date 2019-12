VOIR EN DIRECT Bolivar vs. The Strongest ONLINE LIVE via TIGO Sports et Cotas TV: minute par minute de la diffusion STREAM LIVE HD jour 23 du Clausura Tournament 2019 au Hernando Siles de La Paz | Bolivie Reste du monde

Suivez la transmission de Bolivar contre Le plus fort EN DIRECT et EN DIRECT par Tigo Sports et Cota TV du stade Hernando Siles dans la ville de La Paz duel pour la vingt-troisième date de la Tournoi Clausura 2019 de la Ligue bolivienne. À partir de 19h30 au Pérou et de 20h30 en Bolivie, vous pouvez suivre la minute par minute de cette Classique bolivienne pour le dernier tournoi de l'année. Pour regarder le football en direct comme ce match, vous avez différentes alternatives pour le service de streaming et les chaînes de télévision que nous présenterons ci-dessous. Suivez les principaux incidents de la réunion de MINUTE à MINUTE sur le site de Depor.

Bolívar cherchera à étendre son avantage dans la Clausura contre l'une des équipes qui a également fait preuve de régularité dans le tournoi, mais qui est à son tour l'éternelle Classique du pays des Highlands. Il reste quatre jours et le champion du premier semestre cherche à le clore sans soucis.

Bolivar vs. The Strongest: les horaires du monde

Pays Horaire Pérou 19 h 30 Bolivie 20 h 30 Équateur 19 h 30, La Colombie 21 h 30 Argentine 21 h 30 Chili 21 h 30 Mexique 18 h 30

Bolívar et The Strongest sont mesurés par le Clausura Tournament 2019. (Photo: .)

En l’absence de quatre jours avant la fin du championnat local, le casting de Bolivar, champion de l'Ouverture, est leader du classement du concours avec 49 unités réalisées, devant le Wilstermann de Cochabamba qui compte 48 points, tandis que Le plus fort ajouter 45 et mars troisième au classement.

Bolivar cette semaine, il a célébré son record de buts marqués au cours de la même saison en Bolivie, 131, avec lesquels il a dépassé la barre des 126 qu'il avait établie en 2002. Les cinq buts marqués pour Aurora dans le match disputé dimanche dernier à La Paz à la date 22 de la Clausura bolivienne ont permis à l'Académie La Paz d'atteindre la marque.

La marque de 126 marques qu'il a faite Bolivar en 2002, c'était jusqu'au week-end "le record absolu de l'histoire du football national", selon les chiffres fournis par le journaliste Víctor Quispe. Les autres marques d'écoles boliviennes citées par les journalistes au cours d'une même saison sont celles de l'East Petrolero de Santa Cruz, qui a également enregistré en 2002 122 buts; le 116 du Bolívar en 2001 et le même 116 du San José de Oruro en 2018.

Dans le tournoi en cours, le céleste a marqué 65 buts, avec des buts comme le 7-2 incliné à Guabirá de Montero à la seizième date. L'Espagnol Juan Miguel Callejón a marqué cinq buts lors de ce match et a également fait un doublé 6-0 contre le centre Blooming à la vingtième journée, plus un autre 5-0 contre l'Aurora.

Juanmi Callejón est le principal tireur céleste de la Clausura avec 17 buts, le même que Carlos Saucedo, de San José de Oruro, et que le Colombo-Bolivien Jair Reinoso, de Le plus fort. L’académie expérimentée comprend également l’expérimenté Juan Carlos ‘Conejo’ Arce et l’Argentin Jorge Pereyra Díaz, avec dix buts chacun.

(Source: EFE)

