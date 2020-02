VOIR EN DIRECT DirecTV Real Madrid vs. Celta LIVE ONLINE TV LIVE: via Sky Sports, Mitele Plus et Movistar, suivez la TRANSMISSION et la NARRATION OFFICIELLE du Bernabéu par LaLiga Santander 2020 NCZD Espagne

REGARDER Real Madrid vs Celta de Vigou En direct: consulter les horaires et les chaînes TV EN LIGNE EN DIRECT MAINTENANT du match disputé au stade Santiago Bernabéu de Madrid le 24 LaLiga Santander 2020 et qui a comme heure de départ 15 heures pour le Pérou. Les chaînes en charge de TRANSMISSION OFFICIELLE SANS COUPES ET GRATUITEMENT Ce seront DirecTV et Sky Sports pour l’Amérique latine. Alors que l’Espagne appréciera le choc aux signaux Movistar et Mitele Plus.

Depor.com vous offrira la minute par minute la plus complète de toutes En direct avec des buts, des cartons jaunes, rouges, des statistiques et d’autres incidents. Accrochez-vous également à la transmission et à la narration des profils Twitter du Real Madrid contre. Celtique de Vigo.

Le Real Madrid est obligé de remporter une victoire sur une base locale pour récupérer la première place de LaLiga Santander. Avec sa victoire contre Getafe ce samedi, Barcelone a atteint les blancs en tête du classement, mais avec une pire différence de buts.

Bien qu’il ait été éliminé il y a quelques jours de la Copa del Rey, le Real Madrid traverse un grand moment de la saison. Zidane a trouvé et établi une idée de match qui donne des résultats, comme celle réalisée la semaine dernière contre Osasuna (4-1). Et comme si la bonne nouvelle n’était pas suffisante, Eden Hazard est prête à rejouer.

Real Madrid contre. Celta de Vigo: horaires dans le monde

Mexique – 14 h 00

Pérou – 15 h 00

Équateur – 15 h 00

Colombie – 15 h 00

Bolivie – 16 h 00

Venezuela – 16h00

Argentine – 17 h 00

Chili – 17 h 00

Paraguay – 17 h 00

Uruguay – 17 h 00

Brésil – 17h00

Espagne – 21h00

La question à clarifier est de savoir s’il commencera ou recevra la dernière demi-heure du match. Hazard a besoin d’un rythme de compétition et le duel européen contre Manchester City est très serré, moins de deux semaines. Il semble peu probable qu’il arrivera en plénitude et tout indique que la modération de Zidane entraînera un retour progressif. Isco conserverait sa place après avoir été le principal protagoniste du triomphe à El Sadar.

L’élimination de la Copa del Rey en Real Madrid Il a laissé la semaine des matches pour le boulot propre, au courant du duel contre le Celta. Zidane a tout son personnel sauf Marco Asensio et Mariano Díaz. Avec la séquence de défaites coupée par la Royal Society dans le match qui a coûté l’élimination, l’objectif est de maintenir la fermeté de la Ligue, compétition dans laquelle il ne perd pas en quatorze jours et reste invaincu à domicile avec 27 points sur 33 possibles .

Il arrive jeté au rendez-vous, avec cinq jours liant triomphes, et la possibilité de gérer les minutes et les efforts de son personnel. Tout indique qu’il maintiendra la défense de gala. Mendy devenant un remplaçant régulier de Marcelo. Et selon le système par lequel vous pariez, Zidane choisira en attaque, avec de nombreuses options et un Gareth Bale nouvellement réhabilité, disponible malgré une légère entorse au doigt.

De l’autre côté est le Celtic of Vigo arrive en ligne ascendante et examine sa récupération au Santiago Bernabéu, où il n’a plus gagné en Ligue depuis 13 ans. Le bon nombre de Real Madrid Ils ne font pas peur à Vigo. La victoire contre Séville, avec retour inclus, a redonné de l’optimisme à une équipe qui, à la fin de ce match, s’est rapprochée de la deuxième division car elle est tombée à la dernière place du classement.

Dans la garde-robe bleue, ils n’excluent même pas la surprise au stade de Madrid, malgré le fait que l’histoire joue contre eux: aucun joueur de l’équipe n’y a gagné en Ligue; il n’a ajouté qu’un point de 21 possible lors de ses sept dernières visites depuis le retour à First; et 42 ans se sont écoulés depuis la dernière fois qu’il a laissé son but à zéro au Bernabéu.

Real Madrid contre. Celtic of Vigo: alignements possibles

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Valverde, Modric; Isco et Benzema.

Celtique de Vigo: Ruben blanc; Kevin Vázquez, Aidoo, Murillo, Araujo; Olaza, Okay Bradaric, Rafinha; Lames et Smolov

(Avec des informations de l’EFE)

Real Madrid contre. Celta de Vigo: où est le stade du match?

PLUS DE NOUVELLES DE FOOTBALL