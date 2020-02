VOIR GOLPERU LIVE Sporting Cristal vs. UTC VIA FACEBOOK LIVE ONLINE LIVE CMD Guide de programmation pour la Ligue 1 Objectifs minute par minute Résumé vidéo décentralisé

GOLPERU LIVE | Cristal sportif et UTC (LIVE | ONLINE | FREE TV) les visages sont vus par la Ligue 1. La chaîne de télévision de football péruvienne a confirmé qu’elle diffusera EN DIRECT le match entre rimenses et Cajamarquinos, valable pour la première date du tournoi d’ouverture en Ligue 1.

De plus, vous pouvez profiter de ce duel intense entre les deux équipes si vous disposez d’une connexion Internet, via l’application Movistar Play. Comme si cela ne suffisait pas, Depor.com vous montrera une large couverture de ce jeu de pronostics réservés, le même que celui qui se jouera à Cajamarca.

Sporting Cristal et UTC ils repartiront avec tout à la recherche des trois premiers points de l’année, dans un concours qui a déjà eu les débuts des “compadres”. Manuel Barreto aura ses meilleurs éléments, il espère donc obtenir un bon résultat.

Sporting Cristal vs. UTC: les deux équipes sortent tout

Sporting Cristal et UTC Ils ne veulent donner aucun avantage, ils ont donc confirmé l’appel à leurs meilleurs éléments pour ce match de pronostics réservés qui se jouera à Cajamarca. Emanuel Herrera, de la part des célestes, et Mauro Guevgeozián, du côté du «Gavilán du nord» seront chargés de rechercher le but en arc rival.

Sporting Cristal vs. UTC Il espère avoir un cadre public important, le même qui rencontrera le stade Héroes de San Ramón pour ce qui sera le début des deux équipes dans une nouvelle saison de football péruvien.

L’affrontement entre céleste et Cajamarquinos est convenu de commencer à 15h00. Emanuel Herrera pourrait être pris en compte par le stratège de l’équipe de Bajopontino, qui remplit les fans célestes d’excitation, qui comptent sur la capacité de score de leur attaquant.

Sporting Cristal vs. UTC aurait, d’autre part, le retour de Mauro Guevgeozián, ancien joueur d’Alianza Lima, qui revient au Péruvien de Football. Un seul peut fêter à la fin des 90 minutes de jeu, osez-vous donner votre préféré?

Sporting Cristal vs. UTC: derniers affrontements

28.09.19 | UTC 1-1 Sporting Cristal

14.04.19 | Sporting Cristal 3-1 UTC

21.10.18 | Sporting Cristal 1-0 UTC

26.07.18 | UTC 0-0 Sporting Cristal

14.03.18 | Sporting Cristal 2-2 UTC

02.02.18 | UTC 0-3 Sporting Cristal

25.10.17 | UTC 1-0 Sporting Cristal

16.07.17 | Sporting Cristal 1-0 UTC

23.07.16 | Sporting Cristal 4-0 UTC

16/04/16 | UTC 0-0 Sporting Cristal

Sporting Cristal vs. UTC: horaires des matchs

Mexique 14 h 00

Pérou 15 h 00

Équateur 15 h 00

Colombie 15 h 00

Bolivie 16 h 00

Venezuela 16 h 00

Argentine 17 h 00

Chili 17 h 00

Paraguay 17 h 00

Uruguay 17 h 00

Brésil 17 h 00

Espagne 21 h 00

Sporting Cristal vs. UTC: où se jouera le jeu?

Sporting Cristal vs. UTC: alignements possibles

Cristal sportif: Álvarez; Cheveux, Revoredo, Merlo, Orchard; Castillo, Inga, Távara; Gonzales, Corozo et Romaní

UTC: Libman; Estrada, Ojeda, Ortiz, Rodríguez; Goyoneche, Uribe, Martinez, Guerrero; Ruíz et ibérique

