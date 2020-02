VOIR ICI AUJOURD’HUI Atlético Nacional vs. Deportivo Cali LIVE ONLINE LIVE TV: suivez la TRANSMISSION et la NARRATION OFFICIELLE via Win Sports LIVE NOW EXCLUSIVELY by Liga BetPlay 2020. Reste du monde

Mis à jour le 15/02/2020 à 13:11

National Athletic contre Deportivo Cali ils mesurent LIVE ONLINE LIVE TV ce samedi 15 février par date 5 de la 2020 BetPlay League dans un match qui aura lieu au stade Atanasio Girardot dans la ville de Medellín (Colombie). Le match est prévu à 20 h 15 (heure péruvienne et colombienne) et sera diffusé LIVE NOW OFFICIEL GRATUIT pour toute l’Amérique latine à travers les signaux de Win Sports et Win Sports Play. Consultez le tableau suivant des horaires et des chaînes.

Il Atlético Nacional (2e avec 9 points) recherchera le leader de la ligue lors de la mesure du Sports Cali (3ème avec 8) de l’entraîneur uruguayen Alfredo Arias, qui vient cette semaine battre le champion, América de Cali 2-1, et par le même score au Paraguayan River Plate lors du match aller de la première phase de la Coupe d’Amérique du Sud .

Pour grimper au sommet, ceux dirigés par Juan Carlos Osorio devront battre leur adversaire de la journée et espérer que l’actuel leader, Deportivo Pasto, ne réussira pas sa visite à Cúcuta Deportivo.

National Athletic vs. Deportivo Cali: horaires des matchs

Mexique – 19 h 15

Pérou – 20 h 15

Équateur – 20 h 15

Colombie – 20 h 15

Bolivie – 21 h 15

Venezuela – 21 h 15

Argentine – 22 h 15

Chili – 22 h 15

Paraguay – 22 h 15

Uruguay – 22 h 15

Brésil – 22 h 15

Espagne – 2 h 15 (Dimanche 16 février

L’ancien entraîneur du Mexique et du Paraguay a préparé le match au milieu de rumeurs sur une éventuelle sortie à l’étranger, ce qu’il a exclu hier brusquement lors d’une conférence de presse.

“Je veux donner 100% à National Athletic et Gagnez avec ce groupe. J’ai l’engagement envers nos joueurs et nos fans », a déclaré le stratège, qui aura des doutes à la fin de Yerson Candelo et du côté de Daniel Muñoz, dans les deux cas en raison de problèmes physiques.

L’équipe Arias, quant à elle, arrive avec un peu de chance avec le buteur Ángelo Rodríguez, qui a perdu les deux derniers matchs en raison d’une blessure.

Le stratège du groupe «Azucarero» a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il connaissait «la valeur de son rival» et c’est pourquoi il tentera de faire défendre ses dirigeants loin de sa région.

National Athletic et Deportivo Cali Ils joueront dans l’un des duels les plus attrayants de la journée actuelle de la ligue colombienne, qui a actuellement Deportivo Pasto comme leader actuel. Suivez minute par minute, les statistiques, les incidents, les objectifs, les interviews et les résultats du match.

Source: EFE

National Athletic vs. Deportivo Cali: où est le stade du match?

