VOIR ICI DIRECTV SPORTS, Paraguay vs. Brésil LIVE LIVE ONLINE TV FREE via Tigo Sports, Globo TV, SporTV by U-23 Pre-Olympic: suivez la transmission et minute par minute du match à la date 4 du groupe B du tournoi en Colombie 2020 | horaires et chaînes de télévision du paraguay brasil en direct | Bolivie, Pérou, Uruguay | NCZD Reste du monde

Mis à jour le 30/01/2020 à 23:29

Suivez la transmission de Paraguay contre Le Brésil LIVE ONLINE via Directv Sports LIVE ce vendredi 31 janvier à partir de 20h30 (Heure péruvienne) correspond à la date 4 de U-23 Colombie pré-olympique 2020 du stade Centennial d’Arménie. Les Guarani n’ont besoin que de gagner par plus de deux buts et espèrent que le Pérou Bolivie ne passe pas l’égalité ou seulement une victoire par la différence minimale. Le Brésil est déjà au prochain tour avec l’Argentine et la Colombie. Pour regarder le football en direct comme ce match, vous avez différentes alternatives pour le service de streaming et les chaînes de télévision que nous présenterons ci-dessous. Suivez les principaux incidents de la réunion de MINUTE à MINUTE sur le site de Depor.

Paraguay profité de sa journée de repos dans la série pour préparer son duel décisif avant Le Brésil, qui est déjà qualifié et a remporté ses trois premiers duels du tournoi de qualification pour Tokyo 2020 au Pérou, en Uruguay et en Bolivie.

A partir de 20h30 (au Pérou) et 22h30 (au Paraguay), vous pouvez voir tous les incidents de ce jeu à travers les signaux que nous vous montrons ci-dessous, avec les différentes plateformes que les opérateurs présentent pour suivre le MINUTE À MINUTE du Paraguay contre Le Brésil.

Paraguay contre Brésil | Horaires:

19:30 heures – Mexique20: 30 heures – Pérou, Equateur, Colombie, États-Unis21: 30 heures – Venezuela, Bolivie22: 30 heures – Argentine, Uruguay, Paraguay, Brésil, Chili01: 30 heures le samedi – Royaume-Uni02: 30 heures à partir de Samedi – Espagne, Allemagne, Italie, France

Le Brésil réalisera ce match qui ne signifie plus rien pour lui, car en plus d’avoir garanti son classement, il est déjà le premier du groupe, indépendamment de ce qui se passe dans l’autre match.

‘Canarinha’ mène le Groupe B avec neuf points, suivi de l’Uruguay avec six et du Paraguay, du Pérou et de la Bolivie avec trois chacun.

L’entraîneur des moins de 23 ans du Paraguay, l’Argentin Ernesto Marcucci, a mené une série d’entraînements intenses avec lesquels il veut que son équipe arrive fidèle à l’engagement crucial, dans lequel il aura tous ses joueurs.

En ce sens, la principale nouveauté sera le retour de Jorge Morel, qui lors de la défaite 3-2 contre le Pérou a rencontré une date de pénalité pour accumulation jaune.

Pour se qualifier, l ‘«Albirroja» de la catégorie devra battre le Brésil et espérer que ni le Pérou ni la Bolivie ne triompheront pour une plus grande différence que l’équipe de Marcucci.

Avec des informations EFE

