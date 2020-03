VOIR ICI EN HD PSG vs Dortmund EN DIRECT par Ligue des Champions 2020, prévisions: cliquez pour continuer TV EN LIGNE EN DIRECT via FOX Sports 2, ESPN Play, Movistar et Mitele Plus TRANSMISSION OFFICIELLE de Paris EN DIRECT, SANS COUPES pour les huitièmes de finale, retour des champions Ligue

PSG contre Borussia Dortmund ils mesurent LIVE ONLINE LIVE TV ce mercredi 11 mars pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions 2020 dans un match qui aura lieu au stade Parc des Princes à Paris (France). Le match est prévu à 15 heures (heure péruvienne et 21h00 en Espagne) et sera diffusé LIVE NOW OFFICIEL GRATUIT pour toute l’Amérique latine à travers les signaux de FOX Sports 2, ESPN Play, Movistar et Mitele Plus pour l’Espagne. Consultez le tableau suivant horaires et chaînes.

Depor.com vous offrira la minute par minute la plus complète de toutes En direct avec des buts, des cartons jaunes, rouges, des statistiques et d’autres incidents. Accrochez-vous également à la transmission et à la narration des profils Twitter du PSG et Dortmund.

L’attaquant français du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé doutera jusqu’au dernier moment pour le match décisif. Tuchel a confirmé que l’ancien joueur monégasque souffre d’anginas et, même s’il a dit qu’il n’était pas très sérieux, il n’a pas précisé s’ils lui permettraient de jouer le duel le plus important jusqu’ici cette saison pour le club.

PSG contre Borussia Dortmund: horaires de la Ligue des champions

Mexique 14 h 00

Pérou 15 h 00

Équateur 15 h 00

Colombie 15 h 00

Bolivie 16 h 00

Venezuela 16 h 00

Argentine 17 h 00

Chili 17 h 00

Paraguay 17 h 00

Uruguay 17 h 00

Brésil 17 h 00

Espagne 21 h 00

PSG et Borussia Dortmund ils font face à la Ligue des champions ce mercredi 11 mars à partir de 15h00 (Heure péruvienne) au stade Parque de los Príncipes. Les Allemands ont pris le premier coup et ont gagné 2-1 à domicile.

Erling Haaland, la star norvégienne de 19 ans, a brillé au match aller grâce au doublé qu’il a marqué. De plus, l’attaquant a remporté le duel contre Neymar, qui avait égalisé le duel à titre provisoire.

Les Parisiens ont un défi important à relever pour la prochaine manche du concours et, incidemment, brisent la malédiction des dernières saisons où ils n’ont atteint que la huitième sur la route à travers l’Orejona.

Cependant, PSG Je pourrais perdre l’un des joueurs les plus influents de l’équipe: Kylian Mbappé. L’attaquant n’était pas présent à l’entraînement mardi en raison d’une maladie, comme l’a confirmé l’entraîneur Thomas Tuchel.

«Il n’a pas participé aux deux derniers entraînements. Il a un peu de fièvre, pas beaucoup, mais il faut attendre », a expliqué le stratège allemand à propos de la situation du jeune attaquant dans l’antichambre.

PSG contre Borussia Dortmund: chaîne pour la Ligue des champions

Fox Sports 2 est le signal permettant de voir l’engagement à Ligue des champions qui présentera à Borussia Dortmund arrive en bonne forme après avoir battu le week-end à Mönchengladbach (2-1) par la Bundesliga.

Cependant, l’histoire sera différente dans le Parc des Princes, qui semblera vide par précaution à l’avance du coronavirus, car le ‘Yellow Gale’ devrait être protégé des étoiles des ‘Blues’.

“Nous devons jouer intelligemment, jouer un grand match également sur le plan défensif et être patient”, a prévenu l’entraîneur Lucien Favre en prélude à l’engagement de revanche.

PSG contre Borussia Dortmund: alignements possibles

PSG: Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Kurzawa; Disons Maria, Gueye, Marquinhos, Neymar; Cavani, Mbappé ou Icardi.

Borussia Dortmund: Bürki; Piszczek, Hummels, Zagadou; Achraf, Witsel, Can, Guerreiro; Sancho, Hazard; Haaland

Où se jouera le PSG? Borussia Dortmund?

