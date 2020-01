VOIR ici, Manchester United vs. Wolverhampton LIVE via ESPN LIVE ONLINE LIVE: suivez la diffusion officielle sur SKY Sports STREAM, Twitter et Facebook LIVE HD FA CUp au Molineux Stadium | comment et où regarder le match entre united et wolver | Mexique | NCZD Angleterre

Manchester United contre Wolverhampton EN DIRECT avec transmission EN LIGNE de LIVE ESPN ce samedi 4 janvier à partir de 12h30 (Heure du Pérou) match pour la FA Cup au Molineux Stadium. Pour regarder le football en direct comme ce match, vous avez différentes alternatives pour le service de streaming et les chaînes de télévision que nous présenterons ci-dessous. Suivez les principaux incidents de la rencontre par le MINUTE à MINUTE sur le site Web de Depor.

Le duel entre Manchester United et Wolverhampton Ce sera l’un des plus attractifs de la journée. Suivez minute par minute, les statistiques, les objectifs, les incidents, les interviews et le résultat du match qui définit le classement au prochain tour de la Coupe d’Angleterre.

À partir de 12h30 (au Pérou) et à 11 h 30 (au Mexique), vous pouvez voir tous les incidents de ce jeu à travers les signaux que nous vous montrons ci-dessous, avec les différentes plateformes que les opérateurs présents suivent MINUTE À MINUTE du Manchester United contre Wolverhampton.

Manchester United contre Wolverhampton: horaires des matchs

Mexique 11 h 30 Pérou 12 h 30 Équateur 12 h 30 Colombie 12 h 30 Bolivie 13 h 30 Venezuela 13 h 30 Argentine 14 h 30 Chili 14 h 30 Paraguay 14 h 30 Uruguay 14 h 30 Brésil 14h30 Espagne 18h30

Après des semaines intenses de compétition continue, la Premier League se reposera ce week-end. Mais les clubs resteront actifs Coupe d’Angleterre. Ce samedi 4 janvier, les «Diables rouges» rendront visite aux «Loups».

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer tentera de se remettre de la défaite subie le premier jour de l’année au domicile d’Arsenal. Le diable Red devils a perdu 2-0 avec des scores de Nicolas Pepe et du Grec Sokratis Papastathopoulos.

Le stratège norvégien fera des variantes pour faire face à l’engagement du majordome. De plus, le DT a confirmé des pertes telles que celles d’Anthony Martial et de Jesse Lingard, qui n’ont pas terminé l’entraînement de vendredi.

Paul Pogba et Scott McTominay continuent de se blesser. Dans le cas du milieu de terrain français, en Angleterre, ils déclarent qu’ils pourraient subir une opération pour achever la phase de récupération.

A ses côtés, Wolverhampton Il arrive également en basse heure au duel devant les «Red Devils». Le casting dirigé par les Portugais Nuno Espirito Santo a perdu contre Liverpool (1-0) et Watford (2-1) en Premier League.

Le stratège portugais prévoit de donner du repos à bon nombre de ses joueurs en raison de la succession de matchs. Le gardien John Ruddy, le défenseur Max Kilman et le volant Ruben Neves partiraient dès le début des actions.

Manchester United contre Wolverhampton: alignements possibles

Manchester United: Romero; Young, Lindelof, Maguire, Williams; Matic, Fred; Rashford, Pereira, Mata; Greenwood.

Wolverhampton: Ruddy; Bennett, Coady, Kilman; Doherty, Dendoncker, Neves, vinaigre; Net, Jimenez, Cutrone.

Manchester United contre Wolverhampton: emplacement du stade

En savoir plus NOUVELLES DE SOCCER