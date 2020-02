VOIR le but de Carlos Vela EN DIRECT au Los Angeles FC contre León pour les Concachampions 2020: le Mexicain a semblé ouvrir le score au stade du Banc de Californie | VIDEO | MEXIQUE | USA | NCZD Reste du monde

Mis à jour le 27/02/2020 à 22h57

C’est un marqueur de ceux qui ne peuvent rien discuter. Carlos Vela a semblé marquer 1-0 lors du match retour entre le Los Anegeles FC et .. León de México valable pour les phases à élimination directe des Concanchampions 2020 et a été joué au stade Banc of California à Los Ánegles, États-Unis. L’attaquant aztèque a mis la force et beaucoup d’intelligence pour gagner la position et définir dans la petite zone.

Au cours des 27 minutes de la première mi-temps, Diego José Palacios a reçu un ballon sur la gauche et a pris un premier centre qui a été intercepté par le défenseur Fernando Navarro, mais malheureusement pour l’intérêt de León le ballon était à nouveau aux pieds de l’ange attaquant qui en Il a d’abord retiré le centre.

A cette époque, Carlos Vela était à l’intérieur de la zone et n’avait qu’à mettre le pied pour diriger le ballon vers le but et, après avoir rebondi sur le gardien Cota, le ballon est entré dans le filet en marquant le premier de Los Angeles dans ce choc de retour et ouverture de la clé qui, jusqu’au moment de l’objectif, était favorable aux «Ventre vert»

LE APERÇU

L’attaquant mexicain Carlos Vela en tant que leader du LAFC, de la Ligue de football professionnel (MLS) des États-Unis, aura le grand défi de chercher le retour contre Léon de la Ligue MX, lors du match retour des huitièmes de finale. Finale de la Ligue des champions de la Concacaf.

L’équipe Angelino arrive à la rencontre avec un désavantage de 0-2, ce qui l’obligera à avoir la pression de chercher le but depuis le début, ce qui inquiète surtout l’entraîneur du LAFC, Bob Bradley, qui connaît le danger de la León attaque, avec des joueurs tels que Chilean Meneses et Equatorian Angel Mena, qui étaient les bourreaux des terres mexicaines.