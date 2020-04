VOIR le revenu de solidarité 160 000 pesos DNP Colombie EN LIGNE GRATUITEMENT: vérifiez ici maintenant et comment savoir si vous êtes un bénéficiaire et quand collecter à la banque, lien vers le site pour les personnes extrêmement pauvres, registre officiel de la Colombie | COVID-19 | Coronavirus hors-jeu

Dans une nouvelle journée de consultation, entrez le lien officiel du gouvernement et suivez les étapes pour savoir si vous êtes bénéficiaire du revenu de solidarité de 160 000 pesos colombiens que le Gouvernement Iván Duque a affecté des milliers de maisons qui ont été nécessiteux face à cette crise du COVID-19 qui paralyse l’économie de la région et qui a La Colombie en quarantaine depuis le 25 Mars jusqu’au 26 avril prochain. Plus de trois millions de ménages sont les bénéficiaires de ce bonus destiné à ceux qui n’ont reçu aucune autre subvention de l’un des programmes gouvernementaux pour les personnes les plus nécessiteuses. Nous détaillons une note utilitaire pour que vous preniez en compte les étapes, les jours de collecte et la mise en quarantaine dans le pays. Ne manquez aucun détail.

Cet isolement social obligatoire a provoqué une paralysie partielle de l’économie nationale, c’est pourquoi de nombreux ménages ont cessé de percevoir un revenu pour survivre et un coup de pouce monétaire est nécessaire pour des millions de ménages afin qu’ils ne soient pas affectés par cette situation. Donc le Gouvernement Duque Il alloue 160 000 pesos colombiens à ceux selon la base de données mise à jour collectée par le Département national de planification (DNP) du Département administratif pour la prospérité sociale (DPS), Sisbén, MinTrabajo, MinSalud et MinHacienda.

Les gens seront notifié par SMS signalant l’avantage, peu importe que le téléphone soit une flèche ou un téléphone intelligent.

Comment puis-je savoir si je recevrai le revenu de solidarité DNP via COVID-19?

Le gouvernement colombien a créé le programme Revenu de solidarité, qui vise à bénéficier à 3 millions de ménages qui n’ont reçu aucune autre aide ou qui ne font pas partie des programmes sociaux Familias en Acción, Colombie maire, Jeunesse en action et remboursement de la TVA, et qui sont dans une situation d’extrême pauvreté et vulnérabilité.

Pour accéder à cette aide financière, il n’est pas nécessaire de s’inscrire. Les citoyens colombiens n’ont qu’à entrer solidarité revenue.dnp.gov.co et avec leur carte d’identité, identifier s’ils font partie du groupe de bénéficiaires.

Quelles sont les étapes pour savoir si je suis bénéficiaire du DNP Solidarity Income by COVID-19?

1. Une fois que vous entrez dans le portail, cliquez sur le bouton qui dit “Voir ici si vous êtes un bénéficiaire”.

2. Ensuite, vous devez entrer votre numéro d’identification et cliquer sur la case “Je ne suis pas un robot”.

Le revenu de solidarité est un soutien économique de 160 000 pesos que les familles colombiennes les plus nécessiteuses reçoivent en avril. Pour vérifier si vous faites partie des bénéficiaires, vous devez saisir le revenu solidarité.dnp.gov.co (Photo: gouvernement de la Colombie)

3. Cliquez sur “Rechercher”. Immédiatement la page vous informera si vous êtes parmi les choisis. Sinon il ressortira: “Il n’est pas dans la liste des MÉNAGES bénéficiaires du Revenu Solidaire”.

4. Si vous faites partie du groupe qui recevra une aide financière, ils vous informeront des jours et comment collecter les revenus de solidarité.

IMPORTANT. Si vous n’avez pas été choisi, effectuez la recherche avec les données de tous les membres de votre famille qui peuvent répondre aux exigences du programme.

Quels jours puis-je percevoir le revenu de solidarité DNP?

Le soutien monétaire a commencé à être fourni dans les 32 départements de la Colombie le mardi 7 avril. L’aide continuera d’être acheminée dans les prochains jours en trois étapes.

Première étape: 7 avril, deuxième étape: 9 au 18 avril, troisième étape: 20 au 25 avril.

Comment collecter les revenus de solidarité DNP?

Si vous avez un compte bancaire Vous recevrez un SMS indiquant que l’argent a déjà été crédité sur votre compte et que vous pouvez le retirer aux distributeurs automatiques de billets ou aux correspondants bancaires.Si vous n’avez pas de compte Dans aucune banque, vous ne recevrez d’instructions sur la façon de récupérer l’argent par SMS. Pour cela, les plateformes numériques pourront réclamer des revenus de solidarité auprès des banques Bancolombia, Movii, Av Villas et Davivienda.

Transferts de Revenu de solidarité ils sont exonérés de la taxe sur les mouvements financiers et de la TVA.

Quarantaine en Colombie

Après l’analyse d’experts sur la situation du coronavirus en Colombie, le président Iván Duque ordonné que la quarantaine obligatoire soit prolongée jusqu’à 23 h 59 le dimanche 26 avril. En d’autres termes, la restriction à la libre circulation des véhicules et des personnes sur le territoire national est maintenue, comme elle le fait depuis le 24 mars.

L’isolement vise à ralentir la propagation du coronavirus; cependant, la norme comprend 34 exceptions pour garantir le droit à la vie, à la santé et à la survie. Les exceptions incluent, par exemple: la fourniture de services de santé, l’achat de nourriture et de médicaments, les déplacements vers les services bancaires et notariaux, ainsi que l’assistance aux enfants, aux personnes de plus de 70 ans et aux personnes handicapées.

Les personnes qui doivent sortir doivent prouver les circonstances qui s’appliquent. Dans le cas de la fourniture de nourriture et d’autres produits de première nécessité, une seule personne par famille est autorisée et ils peuvent utiliser leur véhicule privé, en tenant compte des mesures de Peak and Plate et / ou de la municipalité.

