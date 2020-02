VOIR LES SPORTS DIRECTV: Oriente Petrolero vs. Vasco da Gama LIVE: ils jouent à Rio pour la phase 1 de la Copa Sudamericana 2020

C’est déjà joué! Pétrole oriental contre Vasco da Gama ils font face EN DIRECT AUJOURD’HUI dans le cadre du premier volet de la phase 1 du Coupe d’Amérique du Sud 2020 du stade São Januário dans la ville de Rio de Janeiro (Brésil). Suivez la transmission et la narration du jeu par le signal DirecTV Sports MAINTENANT. Depor.com vous offre minute par minute EN LIGNE le plus complet de tous avec des buts, des cartons jaunes, rouges, des statistiques et d’autres incidents. Accrochez-vous également à la transmission et à la narration des profils Twitter du Oriente Petrolero et Vasco da Gama.

LE APERÇU DU PARTI

À Oriente Petrolero, le bon départ de l’ouverture bolivienne a fait rêver l’équipe de passer à la deuxième phase du championnat sud-américain, ce qui n’a été réalisé qu’en 2010 et 2017. L’équipe dirigée par l’Argentin Pablo ‘Vitamina’ Sánchez est l’une des les quatre en tête du championnat national, avec quatre victoires et une défaite.

Pétrole oriental, dans lequel le péruvien Juan Diego Gutierrez milite, aura un test difficile face à Vasco da Gama à Rio de Janeiro

Oriente Petrolero vs. Vasco da Gama: horaires des matchs

Mexique – 18 h 30

Pérou – 19 h 30

Équateur – 19 h 30

Colombie – 19 h 30

Bolivie – 20h30

Venezuela – 20h30

Argentine – 21 h 30

Chili – 21 h 30

Paraguay – 21 h 30

Uruguay – 21 h 30

Brésil – 21 h 30

Espagne – 1 h 30 (Jeudi 6 février)

Ceux de Santa Cruz ont enchaîné leur troisième victoire dimanche en s’imposant 2-1 contre Aurora, jouant même avec plusieurs remplaçants, la tête sur le match de Rio de Janeiro.

Pour la nouvelle année, Oriente Petrolero a été renforcée par l’attaquant international mexicain Marco Bueno, qui remplacera l’Argentin Lucas Mugni, une figure d’équipe l’année dernière et qui est allé au Brésilien Sport Recife. Le milieu de terrain péruvien Juan Gutierrez et les Chiliens Óscar Salinas et Jaime Carreño sont également arrivés.

Sanchez fait face aux pertes du défenseur Wilfredo Soleto et de la roue Sebastian Gamarra, qui seront remplacés par Gustavo Olguín et Norberto Palmieri.

De son côté, le nouveau Vasco da Gama présente sa grande nouveauté sur le banc, le vétéran Abel Braga, en remplacement de Vanderlei Luxembourg, qui a réussi à sauver l’équipe du déclin du Brasileirao 2019 mais n’est pas parvenu à un accord pour renouveler son contrat et est allé à Palmeiras.

Le club a perdu le Paraguayen Raul Cáceres, le Colombien Oswaldo Henríquez et des pièces importantes comme Rossi, Danilo Barcelos, Clayton ou Richard. La seule signature jusqu’à présent est l’attaquant argentin Germán Cano, qui cherchera à combler le manque de but de l’équipe en 2019. Sans argent à embaucher, le Basque a retiré sa carrière et le retour des joueurs assignés pour compléter l’équipe.

Le vétéran colombien Fredy Guarín et Fellipe Bastos, qui avaient finalisé le contrat, ont récemment conclu un accord de renouvellement, bien qu’ils n’aient pas été enregistrés pour la première phase de la compétition sud-américaine.

Oui, il y aura le jeune Talles Magno, à peine âgé de 17 ans et désigné comme l’une des plus grandes promesses du Brésil, et la voie Yago Pikachu, qui a entraîné des problèmes physiques.

Oriente Petrolero vs. Vasco da Gama: alignements probables

Pétrole oriental: Banegas, Saucedo, Franco, Olguín, Mercado, Rojas, Gamarra, Salvatierra, Juan Diego Gutiérrez, Zoch et Bueno. DT: Pablo ‘Vitamin’ Sánchez.

Vasco da Gama: Fernando Miguel, Pikachu, Werley, Breno, Henrique, Bruno Gomes, Raul, Andrey, Marrony, Talles et Cano. DT: Abel Braga.

