VOIR MAINTENANT Djokovic vs. GRATUIT LIVE EN LIGNE EN DIRECT Raonic avec diffusion ESPN HD TD: suivez ICI le Serbe dans la phase «quart» de l’Open d’Australie 2020 depuis le Rod Laver Arena LIVE Tennis

Mis à jour le 28/01/2020 à 03:30

Djokovic contre Raonic (EN DIRECT | EN DIRECT | EN LIGNE | EN DIRECT | GRATUIT): suivez ICI MAINTENANT cette rencontre des quarts de finale de la Open d’Australie 2020, qui se tiendra à la Rod Laver Arena à partir de 3h00 du matin. (Heure péruvienne). Le Serbe, numéro 2 mondial, commence comme un favori incontestable pour gagner. Et il a jusqu’ici montré un bon niveau et n’a perdu qu’un set jusqu’à présent dans le tournoi. Cependant, le Canadien peut surprendre. La transmission LIVE et LIVE sera en charge de ESPN.

Si vous ne pouvez pas le voir, regardez à travers Depor.com LIVE et LIVE tous les incidents de ce grand match entre le Serbe et le Canadien.

Le duel entre Djokovic et Raonic Ce sera l’un des plus attractifs de la journée. Suivez minute par minute, les statistiques, les points, les incidents, les entretiens et le résultat de la réunion qui définit le classement à la prochaine ronde de Open d’Australie.

Novak Djokovic continuer sur la route de la huitième couronne de Open d’Australie. Le serbe sera mesuré ce lundi 27 janvier à Milos Raonic, dans un concours qui laissera l’un des demi-finalistes.

Jusqu’à présent, le chemin de «Nole» a été simple lors du premier Grand Chelem de la saison. Le numéro 2 du classement ATP, qui a perdu un set contre l’Allemand Jan-Lennard Struff, a reconnu qu’il aura une tâche plus compliquée à partir de ce tour.

Djokovic il a battu Diego Schwartzman en trois sets consécutifs, mais l’Argentin a eu de bons moments dans le compromis et a mis le monarque actuel en difficulté. Enfin, le Serbe a fait la différence avec un 6-3 et un double 6-4.

A ses côtés, Milos Raonic Il a balayé tous ses rivaux à l’Open d’Australie. Le Canadien a mis fin aux rêves de l’Italien Lorenzo Giustino, du Chilien Cristian Garin, du Grec Stefanos Tsitsipas et du Croate Marin Cilic.

Cependant, Raonic Il croisera sa bête noire sur le circuit de tennis. Les deux raquettes se sont rencontrées neuf fois et toutes les victoires sont allées au Serbe.

En 2015, Djokovic et le Canadien ont été mesurés dans les quarts de finale de la Open d’Australie, comme cette saison. «Nole» a pris un peu plus de deux heures pour battre 3-0 avec des partiels de 7-6, 6-4 et 6-2.

PLUS DE NOUVELLES