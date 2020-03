VOIR Pérou vs. Suisse EN DIRECT EN LIGNE EN DIRECT sur la Coupe Davis via Global TV: suivez la deuxième journée des matches de barrage du Groupe I mondial de Lawn Tennis | NCZD Tennis

Mis à jour le 03/06/2020 à 23:31

Pérou vs. Switzerland LIVE et LIVE ONLINE: ils joueront ce samedi 7 mars lors de la deuxième journée des éliminatoires du Groupe mondial I Coupe Davis. Le match se déroulera dans l’argile du Lawn Tennis de l’Exposition de Lima. Et l’émission sera en charge de Global TV. La série s’est retrouvée à égalité le premier jour de compétition afin que les émotions soient assurées ce dernier jour.

Dans le premier duel d’argile du Lawn Tennis Club de la capitale péruvienne, Juan Pablo Varillas, la première raquette au Pérou et 135 au classement ATP, il a fallu une heure et trois minutes pour l’emporter avec un double ‘tie-break’ 7 -6 (7-4) et 7-6 (7-3) sur le Suisse Sandro Ehrat, 382 au classement et numéro deux de la Suisse.

Mais la Suisse a égalisé la série dans le match du bas, dans lequel Henri Laaksonen, 137 et numéro un de l’équipe européenne, a remporté le numéro deux péruvien, Nicolás Álvarez (330), avec un double 6-4 en une heure et 34 minutes.

Pérou vs. La Suisse pour la Coupe Davis. c’est le programme de match

Double – Brian Panta / Conner Huertas Del Pino contre Luca Margaroli / Sandro Ehrat

Simple – Varilllas vs Laaksonen

Simple – Álvarez vs Ehrat

Le Pérou et la Suisse ont fait match nul 1-1 vendredi le premier jour de l’affrontement pour les éliminatoires de la Coupe du monde I de la Coupe Davis à Lima, donc la clé est toujours ouverte pour les matchs de double et de simple de samedi.

La série se poursuivra samedi avec le double choc des Péruviens Jorge Brian Panta (426 au classement du double) et Conner Huertas del Pino (371 en double) contre Sandro Ehrat (577 en double) et Luca Margaroli (131 en double) .

Par la suite, un quatrième match en simple entre Varillas et Laaksonen sera joué samedi; et, si nécessaire, un cinquième entre Álvarez et Ehrat pour définir la clé.

Le vainqueur de cette clé jouera en septembre dans le Groupe mondial I contre l’une des équipes qui perdront lors du tour de qualification pour la phase finale, qui se joue autour du monde ce vendredi et samedi.

