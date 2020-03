VOIR TNT Sports GRATUIT EN LIGNE EN DIRECT | Super League argentine | River vs Boca | Comment regarder TNT légalement tous les matches de football argentin | Amérique latine | Argentine | Pérou | Colombie | Mexique | Équateur | Brésil | Venezuela hors-jeu

TNT Sports est une chaîne de télévision sportive par abonnement du réseau WarnerMedia. Il est exploité par Turner Broadcasting System Latin America et sa principale succursale est en Argentine. Maison de la Super League argentine et de nombreuses autres compétitions dans le pays. Avec Fox Sports Premium, ils sont les seuls à détenir les droits de diffusion de la première division argentine de football, en remplacement du précédent programme gouvernemental «Soccer For All».

Ce week-end jouera un classique dans l’esprit des fans de la Super League argentine, puisque les chaînes TNT Sports et FOX Sports Premium sera attentif à couvrir les matchs de cette Samedi 7 mars, où le champion de coupe sera défini d’une manière ou d’une autre à travers les points accumulés 23 jours La compétition a duré.

D’une part, c’est Boca Juniors, le second avec 45 unités, qui devra jouer contre Gymnastique pour définir si ce sont eux qui descendent ou s’il obtient les trois points dont il a besoin pour pouvoir passer à son rival éternel. Si oui et Rivière perdre ou égaliser son match, Boca relèverait le Super League Cup pour tout ce qui est haut Bombonnière.

Cependant, d’autre part, Plaque de rivière, le courant est pointeur dans le tableau et il suffit de gagner le match pour obtenir ces trois points pour assurer la victoire. Par décision interne, les deux matchs seront joués en même temps et les deux FOX Sports Premium comme TNT Sports Ils seront déployés énormément pour couvrir tous les incidents de ces partis.

▶ À quelle heure se jouera Boca Juniors contre Gymnastique par la Super League argentine

Mexique | 18 h 00

Pérou | 19 h 00

Équateur | 19 h 00

Colombie | 19 h 00

Bolivie | 19 h 00

Venezuela | 20:00 heures

Argentine | 21 h 00

Chili | 21 h 00

Paraguay | 21 h 00

Uruguay | 21 h 00

Brésil | 21 h 00

Espagne | 17 h 00 (dimanche 8 mars)

▶ À quelle heure le River Plate sera-t-il joué? Atlético Tucumán pour la Super League argentine

COMMENT VOIR GRATUITEMENT TNT SPORTS EN LIGNE, EN DIRECT ET JURIDIQUE?

TNT Sports passe tous les matchs de la Super League argentine exclusivement avec FOX Sports Premium (Photo: TNT)

Comme son éternel compagnon dans les émissions de la première division de football en Argentine FOX Sports, TNT Sports et toutes ses variantes ont un coût dans n’importe quel pays du monde en tant qu’abonnement payant.

Si vous voulez voir du contenu de cette chaîne, un compte premium de paiement qui permet d’accéder au catalogue en ligne de cette chaîne et à tous les autres dérivés. Cependant, voici quelques options pour le voir “gratuit” si vous ne voulez pas payer pour voir son contenu:

▶ Voir TNT Sports comme un ensemble de câbles payants

Dans certains cas, les câblo-opérateurs utilisent des forfaits qui incluent différents canaux pour leurs abonnés, donc les contrats avec eux ne concernent pas des transmissions spécifiques, mais un groupe d’options TNT Sports

De plus, en raison de la popularité des matchs du Super League argentine et d’autres événements sportifs, les forfaits ont tendance à être renouvelés et à rendre certaines chaînes indépendantes afin qu’elles soient acquises séparément, bien que celles qui ont le câble depuis longtemps conservent leur programmation originale sans modifications.

Si vous voulez voir TNT Sports gratuitement à la télévision, il est préférable de vérifier si cette chaîne fait partie du package TV que vous avez déjà Vous pourriez être agréablement surpris si vous êtes un client fidèle et que votre forfait d’années pourrait inclure un canal de TNT sans s’en apercevoir

▶ Puis-je regarder TNT Sports ENTIÈREMENT GRATUIT?

Une autre option un peu évidente à voir TNT Sports GRATUIT C’est avec l’aide d’un ami. Les partis de la Super League argentine C’est une compétition si populaire que nos connaissances sont très susceptibles de la voir aussi. Si c’est le cas, ils pourraient avoir le canal de paiement sur leur propre câble.

Si tel est le cas, n’hésitez pas à leur demander si vous pouvez regarder votre match préféré avec eux. Peut-être qu’en mode merci, vous apporterez quelque chose à partager ce jour-là, mais vous regarderez TNT Sports GRATUIT sans rien payer de plus que ce que vous utilisez dans les transports et la nourriture.

▶ TNT Sports gratuit avec comptes partagés

TNT Sports vous permet d’utiliser un compte de paiement sur plusieurs appareils différents, mais uniquement s’ils utilisent le même utilisateur pour se connecter. Cette information est vitale pour ceux qui veulent économiser de l’argent ainsi que pour ceux qui ne veulent absolument rien payer et regarder la chaîne gratuitement.

Si vous avez un ami ou un parent qui a embauché TNT Sports Go, l’application pour regarder la chaîne en streaming sur Internet, vous pouvez emprunter le compte juste pour voir vos matchs ce jour-là et profiter de l’analyse complète de la page avec les tableaux proposés par l’application.

▶ Quelles sont les exigences minimales de TNT Sports Go?

Internet 5 Mbps pour la qualité Standard (SD) ou 10 Mbps pour la qualité Haute Définition (HD) TNT Sports Go de la connexion 3G ou 4G de votre téléphone portable. Cependant, une connexion Wi-Fi est recommandée pour une meilleure expérience. TNT Sports Go Il est disponible sur n’importe quel appareil mobile.

▶ Téléchargez TNT Sports Go pour Android et IOS

Comme l’indique la description officielle de l’application: «Avec l’application de TNT Sports, vous pouvez profiter en direct des meilleurs matchs de l’Argentine Soccer Super League et de toute notre programmation depuis votre smartphone ou votre tablette. De plus, vous accédez en temps réel aux actualités, vidéos, résultats, tableau des positions, formations, calendrier et statistiques. Ne manquez pas l’occasion d’encourager votre équipe de n’importe où et de revivre les objectifs et les superbes pièces de chaque match qui, à ce jour, ont des fans en haleine. Vous pouvez également écouter la parole de nos spécialistes et de nos interlocuteurs. “

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT l’application TNT Sports Go pour AndroidTÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT l’application TNT Sports Go pour iOS

Cependant, cette application n’a que le contenu de la Super League argentine dans Argentine, afin que seuls les habitants de ce pays puissent profiter de cette programmation à moins que certains services externes ne soient utilisés pour modifier GPS de l’appareil mobile. Ce dernier n’est pas recommandé car il pourrait entraîner la fermeture définitive du compte de paiement de la demande.

► POURQUOI LA BOUCHE ET LA RIVIÈRE DEVRAIENT ATTENDRE D’ÊTRE COURONNÉES?

Boca ou River doivent attendre le premier match de la Super League Cup pour fêter le titre. (.)

Le champion du Super League argentine 2020soit Boca Juniors ou Plaque de rivière, ne sera pas décerné ce week-end. Comme l’a annoncé l’organisation du tournoi sur les réseaux sociaux ce vendredi, le champion ne recevra le trophée et les médailles que lors de son premier match de la Super League Cup 2020 ou au terme d’une éventuelle définition entre les deux.

Au cours des dernières heures, il est apparu que le trophée du Super League argentine serait à La Bombonera étant Boca Juniors le club responsable de la clôture de la compétition dans des conditions locales (joue contre la gymnastique). Cependant, cette possibilité a été complètement exclue.

«Avant différentes versions, la #SAF précise qu’elle couronnera le champion de l’actuelle #Superliga, présentée par Quilmes Clasica lors du premier match qu’il joue à domicile en #CopaSuperliga 2020. S’il y avait un bris d’égalité, il se tiendrait à la fin du match. Definitory ”, a été publié sur le compte Twitter officiel du concours.

Ouais Plaque de rivière est sacré champion, sera décerné le 14 mars avant Atlético Tucumán. Alors que Boca Juniors devra attendre le 22 du même mois, quand il recevra en Bombonnière à Cordoue centrale.

