VOIR UFC LIVE, UFC Brasilia LIVE sur FOX Sports et ESPN: AUJOURD’HUI, LIVE Lee vs Oliveira, résultats EN LIGNE ET TRANSMISSION de l’événement au Brésil | Kevin Lee vs Charles Oliveira Contacter

UFC Brasilia LIVE SEE LIVE VIA FOX Sports: Suivez tous les combats du premier événement Fight Night de la saison en Amérique du Sud. L’UFC Brasilia se tiendra ce samedi 14 mars au Nilson Nelson Gym de la capitale brésilienne, sans public en raison de l’épidémie du coronavirus.

Ce fut la dernière manche du combat d’Enrique Barzola à l’UFC Brasilia. (. / Vidéo: FOX Sports)

La soirée sera diffusée sur Fox Sports. Le spectacle commencera à 14h00. (Heure péruvienne) avec les combats préliminaires. Alors que l’action sur la carte principale commencera à 17 h 00. (Heure péruvienne).

Le match le plus important de l’UFC Brasilia sera avec Kevin Lee et Charles Oliveira pour la catégorie des poids légers. Bien que l’Américain n’ait pas atteint le poids (un peu plus d’un kilo a été dépassé), le local a accepté le combat et recevra 20% du sac de son rival.

Auparavant, Demian Maia affrontera Gilbert Burns, tous deux de nationalité brésilienne, dans un autre combat qui attirera l’attention de tous les fans locaux de ce sport de contact.

Les matchs de Renato Moicano contre Damir Hadzovic, Johnny Walker contre Nikita Krylov et Francisco Trinaldo contre John Makdessi feront également partie de la carte principale de l’UFC Brasilia.

Enfin, le Péruvien Enrique Barzola participera aux préliminaires de l’événement qui est revenu dans la capitale brésilienne après quatre mois. “El Fuerte” affrontera Rani Yahya, qui combattra dans sa ville natale.

Le «Fort» a reçu le soutien du champion invaincu Khabib sur les réseaux sociaux. «Soyez prêt à voir un vrai guerrier péruvien à l’UFC Brasilia. Entraînez-vous avec moi à AKA et montrez que vous avez un cœur géant “, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

UFC Brasilia: heures de l’événement

Pérou: 14 h 00 – Préliminaires / 17h00 – Stellaire

Colombie: 14 h 00 – Préliminaires / 17h00 – Stellaire

Équateur: 14 h 00 – Préliminaires / 17h00 – Stellaire

Argentine: 16 h 00 – Préliminaires / 19h00 – Stellaire

Uruguay: 16 h 00 – Préliminaires / 19h00 – Stellaire

Chili: 16 h 00 – Préliminaires / 19h00 – Stellaire

Mexique: 13 h 00 – Préliminaires / 16h00 – Stellaire

États-Unis 15 h 00 – Préliminaires / 18h00 – Stellaire

UFC Brasilia: carte événement

• Kevin Lee vs Charles Oliveira – poids léger

• Demian Maia vs Gilbert Burns – poids welter

• Renato Moicano vs Damir Hadzovic – poids léger

• Johnny Walker vs Nikita Krylov – poids léger léger

• Francisco Trinaldo contre John Makdessi – poids léger

• Jussier Formiga vs Brandon Moreno – poids mouche

• Amanda Ribas vs Randa Markos – poids convenu

• Elizeu Dos Santos contre Aleksei Kunchenko – poids welter

• Rani Yahya vs Enrique Barzola – poids coq

• Mayra Bueno contre Maryna Moroz – poids mouche féminin

• Bruno Silva contre David Dvorak – poids mouche

• Verónica Macedo vs Bea Malecki – poids du coq femelle

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ