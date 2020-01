VOIR VIA GOLPERU | Alianza Lima, Université des sports, Cristal sportif | calendrier complet de la première date du tournoi d’ouverture | LIGUE 1 | DATE | HEURE | CHANNEL | TRANSMISSION EN DIRECT Décentralisée

Mis à jour le 29/01/2020 à 16:29

EN DIRECT | EN DIRECT | EN LIGNE | VIA GOLPERU | La Ligue 1, La saison 2020 commence ce vendredi 31 janvier et le calendrier est prêt. Université des sports et Alliance de Lima Ils briseront les incendies auxquels sont confrontés Melgar et Alianza Universidad, respectivement.

Les crèmes Ils visiteront Arequipa. Le casting de Gregoio Pérez va s’écraser à 18 heures. avec Melgar à l’UNSA. Le «U» espère atteindre cette rencontre avec la qualification pour la phase 2 de la Copa Libertadores.

Intimes recevoir, dans Matute, à Alliance universitaire. L’équipe de Pablo Bengoechea arrivera avec la confiance de faire ses débuts à domicile.

Cristal sportif jouera samedi contre l’UTC à Cajamarca. Les célestes étaient prêts après le match nul contre Independiente del Valle dans «l’après-midi céleste».

Horaire Date 1 du tournoi d’ouverture 2020Vendredi 31 janvier

Melgar vs University of Sports

Heure: 18 h

Stade: UNSA d’Arequipa

Alliance de Lima vs Alliance UDH

Heure: 20 h 30

Stade: Alejandro Villanueva

Samedi 1 février

UTC vs Sporting Cristal

Heure: 15 h

Stade: Heroes of San Ramón

Sport Huancayo vs Atlético Grau

Heure: 17 h 30

Stade: Huancayo

César Vallejo vs Deportivo Municipal

Heure: 20 h

Stade: Mansiche

Dimanche 2 février

San Martin vs Ayacucho FC

Heure: 11 h

Stade: Alberto Gallardo

Cantolao Academy vs Cienciano

Heure: 13 h

Stade: Miguel Grau del Callao

Carlos Stein contre Carlos A. Mannucci

Heure: 15 h

Stade: César Flores Marigorda de Lambayeque

Sport Boys Boys vs Llacuabamba

Heure: 15 h 30

Stade: Miguel Grau del Callao

Lundi 3 février

Cusco FC vs Binational

Heure: 15 h

Stade: Túpac Amaru de Sicuani

