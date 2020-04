VOIR WEB Anses Bonus 10 000 pesos IFE, consultez l’Argentine: lien pour voir s’il y a un deuxième paiement en mai à Buenos Aires, Mendoza, Jujuy, Santa Fe et autres | Coronavirus Argentine Hors-jeu

Commencez votre consultation. Depuis le 11 avril dernier, le gouvernement argentin a ordonné la livraison du Bonus Anses 10000 pesos IFE, une subvention pour les travailleurs informels, les ménages privés, les monotributistes sociaux des monotributistes de classe A et B qui sont touchés par la paralysie de l’économie après la propagation du nouveau coronavirus (COVID-19), ce qui a obligé à maintenir une quarantaine pour ralentir l’avancée de la souche. Quant au dépôt, le paiement est unique et vous pouvez voir si vous êtes l’un des bénéficiaires du portail www.anses.gob.ar avec le numéro de la pièce d’identité nationale (DNI). Dans ce lien, vous pouvez vous inscrire et vérifier si vous êtes l’un des bénéficiaires. Nous vous présentons des détails ainsi que quelques questions. Nous vous demandons de prendre toutes les précautions pour qu’il n’y ait plus de cas de contagion sur le territoire national. La situation commence à s’améliorer un peu dans toutes les villes du pays, mais cela ne signifie pas que nous devons tout prendre à la légère. Le travail de chacun nous fera vaincre cette maladie qui frappe tous les Argentins.

Dans les paragraphes suivants, passez en revue tous les détails et les nouvelles de l’avantage économique.

Y aura-t-il une deuxième charge en mai?

Au début d’un nouveau mois, tous les citoyens se posent la même question: Y aura-t-il une deuxième charge en mai?

En principe, cette mesure était prévue pour le mois d’avril, le mois de crise la plus importante en raison de la coronavirus. Cependant, Ministre du Travail, Claudio Moroni, a affirmé que s’ils devaient conserver ce cautionnement plus longtemps, ils le feront: “Si les faits justifient que nous devons conserver cet avantage plus longtemps, nous le ferons”.

Pour sa part, le fonctionnaire du Anses, Alejandro Vonoli, a déclaré: “Il n’est pas encore défini s’il y aura un autre paiement de IFE à ceux qui l’ont déjà perçu, ou un autre outil sera généré pour atteindre ceux qui en ont le plus besoin avec les ressources limitées dont nous disposons. »

Est-ce que cela 27 suit la collecte du lien?

La Administration nationale de la sécurité sociale (Anses) il continuera la semaine prochaine avec le paiement de ses prestations, y compris la retraite, les pensions et Revenu familial d’urgence (IFE).

Selon le calendrier fourni par le AnsesAu cours de la semaine prochaine (qui ne compte que 4 jours ouvrables, puisque le vendredi 1er mai, Journée internationale des travailleurs), les retraités et les retraités avec des salaires supérieurs à 17 859 pesos seront facturés en fonction de la fin de leur DNI. Le lundi 27, les bénéficiaires seront accusés de DNI terminé en 2 et 3; le mardi 28, à 4 et 5; le mercredi 29, à 6 et 7 et le jeudi 30 à 8 et 9.

Il convient de noter que les retraités et les retraités recevront un paiement à la fenêtre de la banque sans avoir besoin de se relayer. Les autres bénéficiaires de la sécurité sociale ne factureront pas à la fenêtre et doivent le faire via des distributeurs automatiques de billets ou des terminaux en libre-service.

Calendrier de paiement.

Quand le bon de 10 000 pesos ANSES sera-t-il récupéré par CBU?

À l’heure actuelle, seuls ceux qui ont confirmé qu’ils recevront le bonus et sélectionnés pour le faire par ce moyen (CBU), auront les 10000 pesos déposés dans leurs comptes en fonction de la fin du DNI suivant le schéma suivant:

Les identifiants se terminant par 0 seront facturés le mardi 21 avril Les identifiants se terminant par 1 seront collectés le mercredi 22 avril Les identifiants se terminant par 2 seront facturés le jeudi 23 avril Les IDN se terminant par 3 seront collectés le vendredi 24 avril Le lundi 27 avril, les identifiants se terminant par 5 seront facturés le mardi 28 avril. Les IDN se terminant par 6 seront collectés le mercredi 29 avril. Les IDN se terminant par 7 seront collectés le jeudi 30 avril, les identifiants se terminant par 8 seront collectés le lundi 4 avril. Le DNI de mai se terminant par 9 sera facturé le mardi 5 mai

Qui peut bénéficier de la subvention accordée par l’État argentin?

Parmi les plus de 6 millions de personnes qui ont déjà perçu le cautionnement, se trouvent les 2,2 millions de parents qui Allocation universelle pour enfant (AUH) et les femmes qui reçoivent l’allocation de grossesse, qui sont attachées à ladite prime. En plus du Social monotributista et les bénéficiaires comme seule ressource monétaire de la Progrès du plan.

Il y a aussi les seuls monotributistes, qui n’ont aucun autre revenu déclaré en tant qu’employé blanc, retraité, retraité ou indépendant, ou travailleur enregistré de ménages privés, enregistré dans AFIP dans les catégories «A», jusqu’à 208 339,25 $ et «B», 313 108,87 $, de revenu accumulé au cours des 12 derniers mois, une moyenne mensuelle de 17 361,60 $ dans le premier cas et de 26 092,40 $ dans le second.

À partir du 21/04, les personnes qui se sont inscrites entre le 27/03 et le 31/03 et qui ont sélectionné l’option de collecte par CBU entre le 04/11 et le 04/15 commenceront à accréditer #IFE. # ArgentinaUnida #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/XLvg3uCOGX – Anses (@ansesgob) 21 avril 2020

Quelles sont les exigences que vous devez remplir pour le recevoir?

Être natif ou naturalisé argentin et résident, avec une résidence légale dans le pays depuis au moins 2 ans; avoir entre 18 et 65 ans; que le propriétaire ou son groupe familial n’a pas de revenus provenant: d’un emploi dans une relation de dépendance dans le secteur public ou privé; être monotributiste de catégorie C ou plus, ou travailleur indépendant; une allocation de chômage; retraites, pensions ou retraits contributifs ou non contributifs nationaux, provinciaux, municipaux ou autonomes ou de Buenos Aires; plans sociaux, salaire social complémentaire ou autres programmes sociaux nationaux, provinciaux ou municipaux.

Comment demander si j’ai des problèmes pour percevoir la subvention?

La réclamation peut être faite par courrier consultations@anses.gov.ar, par téléphone au * 130 depuis le téléphone portable et via la ligne fixe 130 et la semaine prochaine, il y aura un bureau de service ou “UDAI virtuel” (au-delà de l’analyse de la réouverture contrôlée des délégations de l’Anses, appelée UDAI ou Integral Care Unit). La date de paiement du bon Anses débute le mardi 21 avril.

Alberto Fernández commande la mise en quarantaine jusqu’au 10 mai en Argentine

Le président de la nation argentine, Alberto Fernández annoncé il y a quelques jours que la mise en quarantaine serait jusqu’au 10 mai comme mesure préventive contre coronavirus. Bien qu’avec quelques flexibilités. D’autres pays qui sont dans la même situation que Argentine ils sont Pérou, Italie, Espagne, La France y La Colombie.

Paiement Anses Bonus par DNI: quand vais-je recevoir l’IFE selon mon numéro DNI?

Que faire si vous avez un coronavirus?

Ce que les spécialistes recommandent, c’est d’éviter la panique. Jusqu’à présent, la Chine, l’Italie, l’Iran et l’Espagne sont les pays les plus touchés coronavirus. La Organisation mondiale de la SANTE (OMS) recommande qu’en cas de symptômes, appelez les services de santé sans frais au 800-0044-800. Vous pouvez également rechercher des informations sur le portail officiel du ministère de la Santé.

Comment se transmet le nouveau coronavirus?

Le nouveau COVID-19 À l’origine, il peut avoir été transmis par contact direct entre les animaux et les humains. Cependant, de nouvelles informations ont confirmé que cette coronovirus il peut être transmis de personne à personne.

