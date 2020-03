Voulez-vous collaborer avec un agent sportif? Nouveau cours de vidéoconférence! | marché

la Atelier de football de Cataliotti, Mercredi 25 mars 2020, vous offre une nouvelle possibilité incroyable: UN COURS DE FORMATION EN LIGNE POUR DEVENIR COLLABORATEUR D’UN PROCUREUR DE FOOTBALL OU D’UNE AGENCE D’APPROVISIONNEMENT!

Êtes-vous un observateur de football ou un ancien joueur de football ou tout simplement un grand fan de football?

Souhaitez-vous collaborer avec un agent sportif? Nous avons conçu un NOUVEAU COURS INCROYABLE (EN LIGNE!) à la fin de laquelle vous pouvez décider de collaborer directement avec notre agence ou avec d’autres agents. N’oubliez pas que pour travailler avec un agent sportif, vous ne pouvez pas improviser: vous devez connaître les mécanismes de régulation du football des jeunes et du football professionnel. Savoir identifier le potentiel d’un jeune footballeur ne suffit pas pour devenir une ressource précieuse pour un procureur: VOUS DEVEZ ÊTRE COMPÉTENT!

QUI EST L’ENSEIGNANT? JEAN-CHRISTOPHE CATALIOTTI: Avocat et auteur de textes juridiques, il a obtenu une licence en 2001 pour exercer l’activité d’agent de joueur de football. Expert en droit du sport et en aspects économiques et commerciaux liés au monde du football, il est spécialisé dans la gestion sportive des jeunes joueurs et organise des stages pour les aspirants procureurs et observateurs. Il a écrit plusieurs livres, parmi lesquels on se souvient des chanceux «Je quitte tout et je deviens agent sportif. Le manuel pour travailler dans le football “(Mursia) et” Les secrets de l’observateur de football “(Mursia). Il est chroniqueur sur le site www.calciomercato.com avec la rubrique “Lettres à un procureur” à travers laquelle il répond aux nombreuses questions posées par les parents de jeunes joueurs.

Sujets traités:

– assistance d’un jeune footballeur

– communication avec les parents des joueurs

– comment se créent les contacts dans le football

– ce qu’il faut savoir sur les cartes de membre, les restrictions, les jonctions, les prix de préparation

– contrats de joueurs, individuels et collectifs

– législation nationale sur les transferts de jeunes joueurs et professionnels

– législation internationale sur les transferts de joueurs, de jeunes et de professionnels

– calculs sur l’indemnité de formation

– stratégies de communication avec les managers

– règles éthiques dans les relations avec les experts

– accord de collaboration avec un agent sportif

Comment accéder au cours?

Les instructions et le mot de passe pour la connexion de la vidéoconférence seront envoyés à tout le monde! Connectez-vous simplement avec un smartphone, une tablette ou un PC!

Quelle est la durée du cours?

Du 10 au 18 (pause du 13 au 14).

Qu’est-ce qui vous sera communiqué?

LE CERTIFICAT DE PARTICIPATION sera envoyé à tous (via mail régulier) + dispense des sujets traités (via email) le jour du cours + contrat de collaboration annuel (via email).

Quel est le but de notre atelier? Créer une nouvelle figure professionnelle qui puisse vraiment aider un avocat sportif ou une agence d’achat.

Abonnés max: 20

Une qualification particulière n’est pas requise et il n’y a pas de limite d’âge.

Pour en savoir plus et réserver votre place cliquez ici