“Vouloir être égal à Bielsa est impossible” »Presse

Lundi 13 avril 2020

Vivas a travaillé avec Bielsa à Newells, Atlas, Vélez, Argentine Selection, Chilean Selection et Athletic de Bilbao. Le trans-andin était également l’entraîneur du «Roja» Sub 20, Racing, Banfield et Sporting Cristal pour n’en nommer que quelques-uns. Aujourd’hui, il se rend à Bolívar de La Paz.

L’entraîneur actuel de Bolívar, Claudio Vivas a accompagné Marcelo Bielsa dans différents clubs de sa carrière en tant que collaborateur et il est sûrement l’un de ceux qui le connaissent le plus dans sa facette professionnelle. Bien sûr, s’il était à ses côtés depuis 16 ans. Le stratège a rappelé plusieurs passages avec le “fou” et n’a pas caché son admiration pour son professeur.

«Je dis toujours à ceux qui veulent apprendre ou imiter Marcelo de ne pas le faire. Il est impossible d’imiter Bielsa car il n’y en a qu’un seul. Ce qu’ils peuvent faire, c’est voir comment il prépare chaque match, analyser son entraînement, comment il travaille sur la ligne, par position. Aujourd’hui, de nombreux entraîneurs ont pris ce manuel, mais vouloir être égal à Bielsa est impossible “, a déclaré Vivas lors d’une conversation avec le journal argentin Olé.

L’Argentin a rappelé ses débuts avec le stratège, où il a souligné que «quand il avait 19 ans, Marcelo a pris une excellente décision: me faire quitter le short. Et à partir de là, j’ai commencé à travailler sur des jeunes de Newell jusqu’en 1994, lorsque Bielsa m’a appelé pour l’accompagner dans son expérience dans l’Atlas de México. De là, je ne me suis pas séparé pendant 16 ans “,

De plus, Vivas a assuré que Bielsa n’est pas folle. “Je dirais qu’il est plutôt obsessionnel. Le fou est un gars incongru dans son message. Et il n’a rien de tout cela. À chaque décision qu’il prend, il réfléchit beaucoup », a confié le coach.

L’ancien élève du Rosario a également été évoqué à propos de son profil d’entraîneur. «Dans cette version solo, j’essaie d’être moi-même. Ce n’est pas bien qu’ils vous voient comme la mini Bielsa. Ça n’existe pas. De nombreux entraîneurs ont mis cette étiquette. Mais c’est moche car tout le monde a son design. Je ne vous nierai pas qu’il y a des exercices que je répète de mon temps en tant qu’assistant de terrain. Mais il y en a d’autres que j’ai créés », a conclu Vivas.