NAPLES. L’ancien footballeur napolitain, Antonio Floro Floreshier a littéralement explosé sur Instagram. La classe 83 a utilisé des tons durs lorsqu’elle a évoqué la possibilité de réduire les salaires des joueurs, mettant ainsi en jeu la classe politique italienne.

BOMBER ATTAQUE SUR SOCIAL

“Je voudrais dire aux génies de tous ceux qui parlent toujours des footballeurs, que je ne sois plus, mais assez, les footballeurs sont toujours les premiers à affronter la charité face aux difficultés. Quand il y a de l’aide des autres, ils ne reculent jamais. Mais «les génies des politiciens au lieu de parler et d’avoir le sac à dos derrière vous réduisent votre salaire et résolvent 50% des problèmes. Vous avez cassé le cxxxo. Avant tu disais que nous pourrions mener notre vie régulièrement, maintenant tous fermés et blindés. Le blâme? Des footballeurs qui gagnent trop !!!! Mah. Au moins, nous essayons de divertir les gens! Tu fais quoi Vous avez mis l’Italie hors de combat. “